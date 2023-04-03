Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.839,46
ALTIN
1.224,91
DOLAR
19,20
STERLİN
23,87
EURO
20,94
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...

E-ihracatçının İlk Mobil Uygulaması: ShipEntegra

Sınır ötesi ticaretin lojistik ve gümrük süreçlerini tek bir tuşla yönetilmesini sağlayan ShipEntegra, Türk teknoloji - yazılım dünyasının e-ihracat alanında geliştirilen ilk mobil uygulamasını kullanıma sundu

03 Nisan 2023 Pazartesi 21:44
0 Okunma
E-ihracatçının İlk Mobil Uygulaması: ShipEntegra

İSTANBUL- Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi ödülüne sahip olan, dünyanın önde gelen satış kanalları ve global lojistik firmalarını tek bir ekranda toplayan ShipEntegra, sektörde bir ilke imza attı. Bu zamana kadar attığı önemli adımlar ile sektöre öncülük eden marka, ShipEntegra Mobile ile yurt dışı mağaza yönetimi ve teslimat sürecini daha da hızlı hale getiriyor. Türkiye’de global pazar yerleri tarafından tanınan ilk marka olan ShipEntegra, mobil uygulaması sayesinde tüm e-ihracat süreçlerini cepten yönetme ve 220’den fazla ülkeye en uygun lojistik paketleri alıcılara ulaştırma kolaylığı sunuyor.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Eihracatçının İlk Mobil Uygulaması:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Mikromobilite Girişimi Hop, Yunanistan’da Operasyonlarına Başladı
Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Mikromobilite Girişimi Hop, Yunanistan’da Operasyonlarına Başladı
Zyxel ile milyonlarca öğrenci dijital öğrenme çağına adım atıyor
Zyxel ile milyonlarca öğrenci dijital öğrenme çağına adım atıyor
Logo Yazılım’da Yaz Stajı İçin Başvurular Açıldı
Logo Yazılım’da Yaz Stajı İçin Başvurular Açıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans