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Ege İhracatçı Birlikleri’nden deprem bölgesindeki kadınlar için dayanışma zinciri

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı 11 ilde ilk günden beri bütün kaynaklarını bölgeye seferber eden Ege İhracatçı Birlikleri bu kez de üç senedir başarıyla yürüttüğü EİB Export-Up Mentörlük Programı ile afet bölgesindeki kadın girişimcilere yardım elini uzatıyor.

09 Nisan 2023 Pazar 16:46
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Ege İhracatçı Birlikleri’nden deprem bölgesindeki kadınlar için dayanışma zinciri

İSTANBUL- 6 Şubat sabahından itibaren tüm mesailerini depremin yaralarını sarmaya vakfettiklerini vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak, ilk etapta Ticaret Bakanlığımızdan 6 milyon liralık bir kaynağımızı ayni yardım olarak kullanmak için izin aldık. İlk andan itibaren bugüne kadar deprem için çalışmadığımız bir dakika bile yok. Ülkemizin ilerlemesi için, çok seslilik için, demokrasi için taşın altına elini koyan kadınlarımıza ihtiyacımız var. Biz EİB olarak Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında öncü bir rol üstleniyoruz. Çünkü ana misyonumuz sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak.” diye konuştu.  

HABER. METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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