Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.962,08
ALTIN
1.250,65
DOLAR
19,26
STERLİN
24,13
EURO
21,09
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

Epsan, yüksek katma değerli sektörlerin çözüm ortağı olarak büyümeye devam ediyor

Otomotiv başta olmak üzere; elektrik elektronik, beyaz eşya, inşaat, tarım ve mobilya gibi hayatın içinde yer bulan ve katma değeri yüksek olan tüm endüstrilere yönelik çözümlerini 50 ülkeye ulaştıran Epsan, hem iç pazarda hem de dış pazarda büyümesini sürdürüyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 14:10
0 Okunma
Epsan, yüksek katma değerli sektörlerin çözüm ortağı olarak büyümeye devam ediyor

İSTANBUL- Mühendislik Plastikleri kompaund üretimiyle Türkiye’de ilk sırada, Avrupa’da ise ilk 10’da yer alan Epsanyüksek katma değerli endüstrilere özel çözümler sunuyor.  2022 yılında ihracatının yüzde 35’ini otomotiv, yüzde 15’ini ise elektrik ve elektronik alanında gerçekleştiren Epsan, 2023 yılında ihracata katkı sağlayacak yeni yatırımlara hazırlanıyor. Yeni kurulacak üretim hattıyla kapasitelerini 10 bin ton artırmayı planlayan Epsan, büyümesini sürdürecek. 

Otomotiv sektöründe satış hedefi yüzde 50

Avrupa’nın ağırlık kazandığı 50 ülkeye ürünlerini ulaştıran Epsan’ın, cirosunun yüzde 65’ini ihracat karşılıyor.  Epsan Yönetim Kurulu Üyesi Bora Efe“Almanya, Fransa İtalya ve İspanya’daki satışlarımızda artış var. Otomotiv sektörüne satışlarımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artarken, elektrik elektronik ve inşaat sektörlerinde ise yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi.  Üretim kapasitesi ve pazar payında Türkiye’de lider konumdayız. 2023 ve 2024 yılında üretim sahamıza yeni ekstruder makinaları ekleyeceğiz.  Bu sayede makina parkurumuzu ve kapasitemizi geliştireceğiz. Halihazırda kullandığımız paketleme ve hammadde taşıma otomasyon sistemlerinin yanı sıra hammadde yükleme ve mamul taşıma için yeni robotlar devreye alacağız. Yeni adımlarımızla birlikte otomotiv sektöründeki satışlarımızı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca beyaz eşya ve elektrik elektronik sektöründe de daha aktif olmayı planlıyoruz.” diye konuştu

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
EpsanYüksek Katma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
inDrive hizmet ücreti almayacak
inDrive hizmet ücreti almayacak
Genç Geliştiriciler Oyunlarını Steam'de Yayımlama Fırsatı Kazanacak
Genç Geliştiriciler Oyunlarını Steam'de Yayımlama Fırsatı Kazanacak
Çevre odaklı çalışmalar yürüten üniversitenin yerleşkesinde elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu
Çevre odaklı çalışmalar yürüten üniversitenin yerleşkesinde elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans