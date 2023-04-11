Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.101,97
ALTIN
1.240,25
DOLAR
19,29
STERLİN
24,00
EURO
21,04
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Europower Enerji’nin Halka Arz Başvurusu Onaylandı

Teknolojisi, mühendislik, üretim ve taahhüt gücüyle dev enerji yatırımlarına hayat veren Europower Enerji’nin paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu SPK tarafından onaylandı; Ak Yatırım liderliğinde talep toplama 12, 13, 14 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

11 Nisan 2023 Salı 11:07
0 Okunma
Europower Enerji’nin Halka Arz Başvurusu Onaylandı

İSTANBUL- Europower Enerji halka arzı SPK tarafından onaylandı. Ak Yatırım liderliğinde 41 üyeden oluşan bir konsorsiyumun aracılık edeceği halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 12 Nisan Çarşamba, 13 Nisan Perşembe ve 14 Nisan Cuma günleri gerçekleştirilecek. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Halka arz kapsamında 1 TL nominal değerli pay için 40,60 TL sabit fiyattan talep toplanacak. Şirket sermayesinin 175 milyon TL’den 220 milyon TL’ye çıkarılması dolayısıyla artırımı temsil eden 45 milyon TL nominal ve mevcut hissedarlara ait 5 milyon TL nominal olmak üzere toplam 50 milyon TL nominal değerli 50 milyon adet payın halka arz edilmesi planlanıyor. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda ortaklardan M. Behiç Harmanlı’ya ait 10 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilecek miktara eklenmesi planlanıyor. Ek satışın tamamının gerçekleşmesi durumunda halka arz edilecek nominal pay adedi 60 milyona ulaşacak. Ek satış gerçekleşmesi durumunda tamamının yurtiçi bireysel yatırımcılara dağıtımı gerçekleşecektir.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-İhracat ve E-Ticaret Dünyasında Önemli Atama
E-İhracat ve E-Ticaret Dünyasında Önemli Atama
Hybee ile Hibrit Çalışma Daha Verimli Olacak
Hybee ile Hibrit Çalışma Daha Verimli Olacak
Star Wars Jedi: Survivor - Son Oynanış Fragmanı
Star Wars Jedi: Survivor - Son Oynanış Fragmanı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans