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Ev Eğlence Sistemlerine Yeni Bakış

LG Ev Eğlence Sistemleri’nin Yeni Ürünleri LG Showcase MEA 2023 Etkinliğinde Açıklandı.

31 Mart 2023 Cuma 00:26
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Ev Eğlence Sistemlerine Yeni Bakış

İSTANBUL- LG Showcase MEA 2023'ün açılış etkinliği için iş ortakları ile bir araya geldi. Etkinlik, LG'nin en son yeniliklerini ve çözümlerini sergilemesi için bir platform görevi görürken aynı zamanda ziyaretçilere her bir ürünü deneyimleme şansı sağladı. Habtoor City Dubai'de düzenlenen etkinlik boyunca 400'den fazla konuk, MEA bölgesine girecek en son teknolojik yenilikleri yakından inceledi. Etkinlikte ayrıca, LG’nin daha iyi bir yaşam için tüketici odaklı yenilikler yaratma yaklaşımını vurgulayan en son ürünlerini ve çözümlerini sergileyen özel bir alana da yer verildi. Etkinliğin odak noktası, LG'nin televizyonlardan ses ve oyun ürünlerine kadar uzanan ev eğlence ürünleri serisi oldu. 2023 ürün portföyüne LG'nin ultra premium LG SIGNATURE serisi de katıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren LG Türkiye Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı “LG Showcase MEA 2023'te sunulan ürünlerimiz, müşterilerimizin hayatlarını iyileştirmek için tasarlandı. Her bir ev eğlence ürünü, müşterilerimizin hayatlarını merkeze alan pratik yenilikler getiriyor. Bu, herkesin eğlence deneyimini ve evlerinin içini yükselterek daha iyi bir yaşam yaratma hedefimizin bir parçası” şeklinde konuştu.

HABER: ERCAN AYDIN

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ev Eğlence Sistemleri
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