Facebook, yüz tanıma sistemini devre dışı bırakacak

ABD - Facebook, kullanıcıların yayınladığı fotoğraf ve videolardaki kişileri otomatik tanıyan yazılımı ‘yüz tanıma sistemini’ kapatacağını açıkladı. ABD’de özellikle siyahi kişileri tanımadığı veya yanlış isim önerdiği için eleştirilen sistem kapatıldıktan sonra, bir milyardan fazla kişinin verisi silinecek.



Facebook’un sahibi Meta'nın Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerome Pesenti, dün yaptığı açıklamada “Facebook'ta Yüz Tanıma sistemini kapatıyoruz. Katılmayı seçen kişiler artık fotoğraf ve videolarda otomatik olarak tanınmayacak ve bir milyardan fazla kişinin bireysel yüz tanıma şablonlarını sileceğiz” ifadelerini kullandı. Sistem, beyaz ırklara mensup kişileri isimleriyle doğru eşleştirerek siyahi kişilerde isim eşleştirmesini yanlış yapmakla eleştirilmişti.



SİYAHİ VE ASYA IRKINA MENSUP YÜZLERİ TANIMADA HATA ORANI YÜKSEK



Yüz tanıma sistemlerinde görülen genel hatalar iki farklı şekilde ifade ediliyor. Buna göre sistemlerin ‘yanlış pozitif hata’ verirken, örneğin eşleşme yokken iki farklı yüz görüntüsü arasında eşleşme olduğunu, diğer durumlarda ise ‘yanlış negatif hata’ verdiği belirtildi. Bu durumda ise sistemler, eşleşme seçeneği olmalıyken eşleşme olmadığını yönünde bildirim yapıyordu. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), 2019'da yaptığı araştırmada; yüz tanıma algoritmalarının doğruluğu, Siyahi ve Asyalı yüzleri tanımlamada beyaz ırk yüzlerine kıyasla çok daha az olduğunu öne sürdü. NIST, sistemlerin, siyahi kadınların yüzlerinin yanlış tanınma oranının daha yüksek olduğunu açıklamıştı.