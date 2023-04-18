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Figopara’nın yeni CFO’su Fırat Aytaş oldu

Yeni nesil alacak finansmanı platformu Figopara’nın CFO görevini sektörün tecrübeli ismi Fırat Aytaş yürütecek.

18 Nisan 2023 Salı 10:36
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Figopara’nın yeni CFO’su Fırat Aytaş oldu

İSTANBUL- Kurumsal şirketler için tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanında geliştirdiği çözümlerle KOBİ’lerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşmasını sağlayan fintek şirketi Figopara, üst düzey atama gerçekleştirdi. 2023 yılında Türkiye’nin yanı sıra global pazarlarda genişlemeyi hedefleyen Figopara, ekibini de büyütmeye devam ediyor. Sektörün tecrübeli ismi Fırat Aytaş bundan böyle Figopara’nın CFO’luk görevini üstlenecek.   Aytaş, Figopara’nın Türkiye ve yurtdışı operasyonlarının finansal yönetiminden sorumlu olacak.  

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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