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Ford Pro Yeni E-Transit Courier’i İstanbul’da Tanıttı

Ford Pro, Ford Otosan tarafından geliştirilen tamamen elektrikli yeni ticari aracı E-Transit Courier'nin global lansmanını Ford Otosan’ın İstanbul’daki Ar&Ge Merkezi’nde gerçekleştirdi.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:21
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Ford Pro Yeni E-Transit Courier’i İstanbul’da Tanıttı

İSTANBUL- E-Transit Courier’in araç mimarisi müşteri araştırmaları ve görüşmeleri ile belirlenen ihtiyaç ve beklentilere göre geliştirildi ve Ford Otosan tasarımcıları ve mühendisleri tarafından “Tasarım Odaklı Düşünce” (Design Thinking) felsefesi ile müşterilere en uygun çözümleri sunmak üzere tasarlandı. Müşterilerin daha verimli çalışması için, tamamen bağlantılı E-Transit Courier, mevcut modele göre yüzde 25 daha fazla yük hacmi ve daha fazla taşıma kapasitesi sunuyor.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni ETransit Courieri
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