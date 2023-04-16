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FPS’si Immortals of Aveum’dan ilk oynanış görüntüleri

Büyülü ve eşi benzeri olmayan bir dünyada geçen, hızlı ve aksiyon dolu bir tecrübe sunacak olan oyun, Jak’ın sürükleyici serüvenini unutulmaz bir hikayeyle akıllara kazımayı hedefliyor.

16 Nisan 2023 Pazar 15:59
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FPS’si Immortals of Aveum’dan ilk oynanış görüntüleri

İSTANBUL- BAFTA ve Game of the Year Awards ödüllü kıdemli bir ekip tarafından geliştirilen Immortals of Aveum; çatışmaların eksik olmadığı, sihirle dolu, cehennemin eşiğindeki orijinal bir fantezi evreninde geçiyor. Oyuncular hikaye örgüsü ön planda olan bu sinematik oyunda, Jak adında bir karakteri kontrol ediyor. Jak, savaş büyücülerinin (battlemage) seçkin topluluğuna katılarak; mavi, yeşil ve kırmızı büyü renklerinde ustalaşıyor ve bu güçleri kullanarak düşman lejyonlarını, kombo saldırılar ve zamanlaması hassas olan kontrataklar ile durdurmaya çalışıyor. Modern bir hikayeyi fantastik bir kurguya oturtan Aveum dünyası; unutulmaz karakterleri, hızlı ve heyecan verici aksiyona dayalı oynanışı ve büyü tabanlı savaşlarıyla alışıldık FPS formülünün dışına çıkmayı hedefliyor.

Ascendant Studios CEO'su ve Oyun Direktörü Bret Robbins, ¨Sonunda tüm dünyaya Immortals of Aveum'u tanıtacağımız için inanılmaz heyecanlıyım. Oyunun geliştirme süreci bizim için beş yıllık bir yolculuk oldu. Harika bir yapım ortaya koyduğumuz için gurur duyuyorum. Bu oyunun yapımına; yeni bir fantastik dünyada geçen, heyecanlı bir oynanışa sahip, akıcı ve hızlı bir dövüş sistemiyle ön plana çıkan epik bir sinematik hikaye yaratmak amacıyla çıkmıştık ve bunu başardığımıza inanıyorum. Herkesin Immortals of Aveum’u tecrübe etmesi için sabırsızlanıyorum.¨ diye konuştu.

EA Partners Genel Müdürü Jeff Gamon, ¨EA Originals, oyun yapımında sınırları zorlayan yaratıcılığa sahip kişileri ve takımları sonuna kadar destekliyor. Ascendant bize oyunu gösterdiğinde büyü mekaniğini böylesine hızlı bir FPS aksiyonuna nasıl pürüzsüzce yedirdiklerine inanamadık. Bunun son derece heyecanlı bir hikayeyle desteklenmesi de cabası! Bret, derin bir hikayeye sahip olan yaratıcı bir evrene sahip, orijinal, AAA kalitesinde oyunlar geliştirme işinde tutkulu olan insanları bir araya getirerek Immortals of Aveum’da bu yeteneklerini ortaya çıkartma imkanı sağladı.¨

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
FPSsi Immortals Of Aveumdan
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