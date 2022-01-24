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“Gelecek 5 ile 10 yıl içinde gençleri yepyeni bir dünya bekliyor”

Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, “Gelecek 5 ile 10 yıl içinde gençleri yepyeni bir dünya bekliyor”

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Ocak 2022 Pazartesi 14:11
“Gelecek 5 ile 10 yıl içinde gençleri yepyeni bir dünya bekliyor”

Haber: Dinçer Karacalar
 

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, teknolojide ve dijital dünyada hızlı bir değişimin ve dönüşümün olduğunun altını çizerek, “Gelecek 5 ile 10 yıl içinde, gençlerimizi yepyeni ve bugünün iş dünyasından çok daha farklı bir dünya bekliyor. Bugün bin iş varsa, gelecekte 50 bin, 100 bin yeni iş dalı olabilir. Bu işlerin büyük bir kısmı teknoloji odaklı olurken, teknoloji işin içinde olacaktır.” dedi.

Bugünkü çocukların ve gençlerin, tam da bu değişimin ve dönüşümün merkezinde olduğunu anlatan Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, eğitimleri, bilgileri, tutkuları, çalışkanlıkları, etik ve ahlaki değerleri, organizasyon yetenekleri olan bu gençlerin, geleceği inşaa edecek iş ve bilim insanlarını oluşturacağını belirtti.

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği toplantılar serisinin 21 Ocak 2022 tarihindeki konuğu, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder oldu. Öğretmenlerin ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği online toplantıda, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, “Gelecek Bilişimcilerinde ne arıyor?” konusunu masaya yatırdı.

Kodlamayı bilmek kadar, işi bilmek de önemlidir 

Günümüzde yazılım, bilişim, matematik, endüstri, inşaat gibi farklı dallardan mezun olan gençlerin bilişim sektöründe çalışmayı istediğini kaydeden Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder,  konuşmasına şöyle devam etti:

“Her sektörün kendine ait, bilişimci insan kaynağına ihtiyacı var. Zira, kodlamayı bilmek kadar, işi bilmek de önemlidir. Bazen, işi bilme yeteneği, kodlamayı bilmenin de üzerinde olabilir. Buradan, lisede okuyan genç arkadaşlarıma, kendilerini gerek mesleki, gerek organizasyon yeteneği, gerek etik ve ahlaki değerler, gerek psikoloji ve sosyoloji bilgisi gibi geniş bir çerçevede yetiştirmeleridir. Lise çağlarında başlayan başarı hikayeleri, üniversite dönemlerinde de devam ettiğinde, üniversitenin 3. ve 4. sınıflarında kendilerine iş dünyasından iş teklifleri gelmeye başlayacaktır. Çok yönlü yetişen çocuklarımız, hem ülkemizin, hem dünyanın lider insanları arasında olacaktır. Buradan bir konunun daha altını çizmeyi isterim ki, gençlerimiz sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarına da dikkat ederek, iyi yönetmelidirler.” diye konuştu.

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Gelecek 5 Ile 10 Yıl Içinde Gençleri Yepyeni Bir Dünya Bekliyor
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