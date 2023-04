Genç Geliştiriciler Oyunlarını Steam'de Yayımlama Fırsatı Kazanacak

Next in Game ve Stratera Games ortaklığıyla düzenlenen Publish Your Next Game etkinliği ile geliştiriciler 6 aylık bir sürede oyunlarını geliştirecek, Steam platformunda yayımlama ve pazarlama alanlarında destek alacaklar. 2 Nisan’da başvuruları açılan Publish Your Next Game etkinliğinin son başvuru tarihi 30 Nisan.