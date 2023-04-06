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Genç Geliştiriciler Oyunlarını Steam'de Yayımlama Fırsatı Kazanacak

Next in Game ve Stratera Games ortaklığıyla düzenlenen Publish Your Next Game etkinliği ile geliştiriciler 6 aylık bir sürede oyunlarını geliştirecek, Steam platformunda yayımlama ve pazarlama alanlarında destek alacaklar. 2 Nisan’da başvuruları açılan Publish Your Next Game etkinliğinin son başvuru tarihi 30 Nisan.

06 Nisan 2023 Perşembe 13:51
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Genç Geliştiriciler Oyunlarını Steam'de Yayımlama Fırsatı Kazanacak

İSTANBUL- 1 Mayıs’ta başlayacak olan oyun geliştirme sürecinden 6 hafta sonra geliştirici ekiplerin oyunları değerlendirilecek ve sözleşme sürecine girilecek. Sözleşme imzalanan ekiplerin oyunları için pazarlama çalışmaları başlarken oyunlar geliştirilmeye devam edilecek. 8-10 Eylül tarihleri arasında İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Dora “Stratera” Özsoy sunuculuğunda gerçekleşecek final ile ilk üç ekibe ödül olarak toplam 100.000 TL değerinde pazarlama bütçesi sağlanacak. 9 Ekim’de gerçekleşecek Steam Next Fest başta olmak üzere birçok festivale katılım sağlanacak ve sözleşme imzalanan her ekibin oyunu Next in Game bünyesinde yayımlanacak.

Takvim

  • Başvuru Süreci 2 Nisan - 30 Nisan

  • Oyun Geliştirme Süreci 1 Mayıs - 11 Haziran

  • Demoların Değerlendirilmesi ve Sözleşme Süreci 11 Haziran - 9 Temmuz

  • Pazarlama Süreci 9 Temmuz - 9 Ekim

  • İzmir Enternasyonal Fuarı Final 8 Eylül - 10 Eylül

  • Steam Next Fest 9 Ekim - 16 Ekim

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Next In Game Ve Stratera Games
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