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Genç Mucitler Proje Sınavı Heyecanı Yaşadı

Samsun Keşif Kampüsü ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için proje sınavı yapıldı

05 Nisan 2023 Çarşamba 11:31
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Genç Mucitler Proje Sınavı Heyecanı Yaşadı

İSTANBUL- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hayata geçirilen ve bir çocuk üniversitesi niteliğinde olan Keşif Kampüsünün “Samsun Kampüsleri” için proje sınavı yapıldı. Samsun’da TEKNOFEST Kalıcı İzler kapsamında kurulan “Samsun Keşif Kampüsü” ile “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsüne” kabul için gerçekleştirilen proje sınavına, e-sınavda başarılı olan 4. ve 5. sınıf öğrencisi toplam 1176 öğrenci katıldı. Sınava katılan öğrencilerden özel durumlara dayanıklı ve sağlam bir depremzede arama-kurtarma robotu tasarlamaları istendi. Tasarlanan robotun ayrıca deprem sonrasında enkaz altında kalan kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli yükleri de taşıyacak şekilde yapılması değerlendirme kriterleri arasında yer aldı. Öğrencilerden ortaya koyacakları projede tasarladıkları robotun, enkaz altında arama yapacak kadar küçük boyutlarda olması, enkaz altındaki insanlara zarar vermemek için olabildiğince hafif olması, arama-kurtarma sürecinde bulunacağı eğimli yüzeylerde kaymadan hareket edebilmesi ve farklı maddelerden (kum, çakıl, taş vb.) oluşan engebeli yüzeylerde üzerindeki yardım kitini devrilmeden parkuru tamamlaması istendi.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Samsun Keşif Kampüsü Ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü
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