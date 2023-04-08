GIA-Global İnovasyon Ödülü’nü aldı

İSTANBUL- 20 yılı aşkın süredir düzenlediği GIA-Global İnovasyon Ödülleri kapsamında, Korkmaz, mağaza tasarımıyla ulusal ödüle layık görüldü.

“Global bir başarıya imza atmanın gururu içindeyiz”

Sektörde öncü bir marka olarak global bir başarıya imza atmanın gururu içinde olduklarını belirten Korkmaz Pazarlama Direktörü Tacettin Korkmaz, “Korkmaz olarak, yarım asırlık uzmanlaşmış bir tecrübe ve ödün vermeyen kalite anlayışımızla dünyanın önde gelen ödüllerinden birine layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Tüketici ihtiyaçlarını karşılayan, son trend ve teknolojiye sahip olan ürünleri üretmeye ve bu ürünleri özenle tasarlanmış mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

HABER: BURHAN AKDAĞ