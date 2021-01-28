Giyilebilir teknoloji ile koronavirüste erken tanı imkanı

TÜBİTAK DESTEKLİ AR-GE PROJESİ

TÜBİTAK tarafından onaylanarak desteklenecek proje, sanayi-küçük işletme iş birliği açısından da önem taşıyor. Kovid-19 ve benzer salgınlarda en önemli belirtinin yüksek ateş olduğu biliniyor. Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi ve Semafor Teknoloji’nin ortak Ar-Ge projesinde; giyilebilir teknoloji sayesinde, otomasyon aracılığıyla kişinin ateş ölçümü, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yapılacak. Bu sayede hastalığın belirtisi ortaya çıkarken, ikinci kısım olan filyasyon süreci için de olası temaslı bireyler hakkında da önemli veriler elde edilebilecek. Makine öğrenme teknolojisiyle de riskli bölgeler belirlenerek salgına yönelik önlemler alınabilecek. Proje, koronavirüs dışında yüksek ateş belirtisi olan diğer hastalıklarda da başarıyla uygulanabilecek.

"AMACIMIZ; SAĞLIK, EĞİTİM VE EKONOMİDE SÜREKLİLİK"

Projeyle toplum sağlığı korunurken, güvenli üretim ve sosyal yaşam alanlarının da sağlanabileceği bilgisini veren Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi Müdürü Nihal Fidan, projenin kamu yararı gözettiğini vurguladı. Nihal Fidan (soldan ikinci), “Bilindiği üzere koronavirüsün en önemli belirtilerinden biri yüksek ateş. Giyilebilir teknoloji ile fabrika, okul ve işyerlerinin girişi ve belirli noktalarında ateş ölçümü yapılacak ve bu veriler bilgisayara işlenerek sistem yöneticisine bildirimler gönderilecek. Bu doğrultuda hastalığın erken tespiti ve yayılmasını önlemek mümkün olabilecek. Toplum sağlığını korumanın yanı sıra; eğitimde ve üretimde süreklilik sağlanabilecek; böylece sosyal yaşam ve ülke ekonomisi kesintiye uğramayacaktır. Projemizin öncelikli amacı da bu zaten; sağlık, eğitim ve ekonomide sürekliliği sağlamak. Bu gibi artılarıyla ar-ge projemiz kamu yararı gözetiyor” dedi.

Projenin yurtiçinde ilk kez uygulanacağını ifade eden Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi Müdürü Nihal Fidan; sağlık, tekstil, donanım ve yazılım sektörlerine farklı bir bakış açısı kazandıracağını sözlerine ekledi.

MAKİNE ÖĞRENME TEKNOLOJİSİYLE ERKEN ÖNLEM İMKÂNI

Proje hakkında ayrıntılı bilgi veren Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi Müdür Yardımcısı Tercan Kemal Beyaz (sağdan ikinci) ise, "Ar-ge projemizde; toplu bulunulan okul ve fabrika gibi yerlerde, yüksek ateş belirtili kişiler, giyilebilir teknoloji ile tespit edilip, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak izlenebilecek. Proje kapsamında; giyilebilir teknolojinin tekstil planlaması, üretimi ve test aşamalarını Akar Tekstil Ar-Ge Merkezi, projenin yazılım tarafını ise Semafor Teknoloji gerçekleştirecek” diye konuştu.

Sistemin otomasyonla çalışacağı için ateş ölçümü ve kayıtların tamamen elektronik otomasyonla sağlanacağını açıklayan Semafor Teknoloji Kurucusu Prof. Dr. Alp Kut (soldan üçüncü), makine öğrenme teknolojisiyle de hasta kişilerden yola çıkılarak, temaslı kişiler ve riskli bölgelerle ilgili de kısa sürede önlemler alınabileceğini söyledi. Projeyi bir ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak hayata geçireceklerini ifade eden Prof. Dr. Alp Kut projenin toplum sağlığı, sosyal ve iş hayatının yanı sıra; ticari yönüyle de öne çıkacağını söyledi. Kut, “Ülkemizde yapılmamış bir çalışma olduğu için faydalı model tesciline de başvuracağız. Bununla birlikte, projenin istihdama da katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. (İSTANBUL)