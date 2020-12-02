Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1326
ALTIN
459.908
DOLAR
7.8458
STERLİN
10.4673
EURO
9.4627
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini...
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi
Balon balığının kuyruğunu getirene 5...
Samet Aybaba: Bulunduğumuz yer bize hiç yakışmıyor
Samet Aybaba: Bulunduğumuz yer bize...
Huzursuz bağırsak sendromu tedavisinde yüzde 78 başarı
Huzursuz bağırsak sendromu tedavisinde yüzde...

Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi

Konya'nın Altınekin ilçesinde, Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili yaptıkları tartışmanın görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasıyla fenomen olan 4 genç, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezdi. Gençlerden Hasan Hüseyin Karaoğlu, ''Ben uygulamalı olarak arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım ama yanlış bilgilendirmişim. O gün neticeye varamamıştık. Araştırdık ve doğru bilgiye ulaştık'' dedi. Tartışmalarıyla fenomen olan 4 gence gezileri sırasında Bilim Merkezi tarafından teleskop hediye edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Aralık 2020 Çarşamba 16:37
0 Okunma
Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketini tartışan 4 gençten bilim gezisi

KONYA - Altınekin ilçesinde oturan Hasan Hüseyin Karaoğlu (18), Furkan Şaban Sarı (17), Nurullah Yıldız ( 17) ve Murat Seyit  Kağnıcıoğlu'nun (18), yaklaşık 1, 5 ay önce arkadaşlarının evinde oturdukları sırada Güneş sistemi ve Dünya'nın hareketiyle ilgili tartışmalarının paylaşılan görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medyada adeta fenomen olan 4 genç bugün Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni gezerek önce teleskopla gökyüzünü baktı, ardından da  güneş sistemi ve dünyanın hareketleriyle ilgili uzmanlardan  bilgi aldı. 4 gence Bilim Merkezi tarafından teleskop hediye edildi.

Görüntülerde cep telefonunu sembolik olarak güneş olarak göstererek arkadaşlarına dönüş hareketlerini uygulamalı olarak anlatmaya çalışan Hasan Hüseyin Karaoğlu, Şehit Adem Yıldırım Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden geçen yıl mezun olduğunu, üniversiteye hazırladığını ve ziraat mühendisi olmak istediğini belirtti. Karaoğlu görüntülerin yaklaşık 1,5 ay önce arkadaşlarının evinde sohbet sırasında çekildiğini belirten Karaoğlu, şunları söyledi:

"Dünya ve Güneş sistemi hakkında sohbet ettik. Ben uygulamalı olarak arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım ama yanlış bilgilendirmişim. O gün  neticeye varamamıştık. Bir kaç gün sonra araştırma yaparak doğru bilgiye ulaştık.  O gün cep telefonundan araştırmamıştık. Çünkü sohbet ediyorduk, tartışıyorduk. Amacımız orada güzel bir vakit geçirmekti. Bugün de Bilim Merkezi'ne geldik. Gezip, bilgilerimizi tazeledik'' dedi. 

 Aynı lisede 12'nci sınıf öğrencisi olan Furkan Şaban Sarı da, ''Tarih konularını çok seviyorum. İleride tarihçi olmayı istiyorum. Tartışmamız gece 03.00'e kadar sürmüştü. Tabi bu konuları okullarımızda öğrendik ama o gün o sohbet ortamında tartışırken bilgilerimiz karıştı, adeta bilgilerimizi de unuttuk. Görüntüleri başka bir arkadaşımız sosyal medyadan paylaşmış'' diye konuştu. 

Aynı lisede 12'nci sınıf öğrencisi olan Nurullah Yıldız da ( 17) asker olmak istediğini belirtti. Yıldız, ''Subaylık sınavlarına gireceğim. Subaylık olmazsa askerden sonra uzman çavuş olarak kalmak istiyorum. Görüntülerimiz büyük bir yankı oluşturdu. Biz de sonradan görüntülerin yayınlandığını öğrendik" dedi. 

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Murat Seyit  Kağnıcıoğlu da ''Yapılan yorumlarda herkes kendi düşüncesini söylüyor. Biz de zaten orada kendi düşüncemizi söyledik. 'Telefonu güneş olarak göstereceklerine telefondan araştırsalardı' diyorlardı. Önemli olan insanın kendisinin araştırması ve bazı şeyleri  kendisinin bildiğine inanmasıdır'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güneş SistemiDünyanın HareketiBilim Gezisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye, yerli ve milli elektrikli araç üretme kapasitesine sahip"
"Türkiye, yerli ve milli elektrikli araç üretme kapasitesine sahip"
Karadeniz'in ilk bilimsel kazı alanı tarihe ışık tutuyor
Karadeniz'in ilk bilimsel kazı alanı tarihe ışık tutuyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin İHA başarısı
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin İHA başarısı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans