Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.105,69
ALTIN
1.241,05
DOLAR
19,29
STERLİN
24,01
EURO
21,09
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Hannover Messe’ye Elektra Elektronik imzası

Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik, Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenecek Hannover Messe Fuarı’na katılmaya hazırlanıyor.

11 Nisan 2023 Salı 17:32
4 Okunma
Hannover Messe’ye Elektra Elektronik imzası

İSTANBUL- Bundan 43 yıl önce transformatör üretmek amacıyla kurulan ve bugün 6 kıtada 60’ı aşkın ülkeye trafo ve enerji kalitesine yönelik ürünleriyle ihracat gerçekleştiren Elektra Elektronik, uluslararası sanayi ve endüstri fuarları arasında en prestijli organizasyonlardan biri olan Hannover Messe Fuarı’na katılmaya hazırlanıyor. 17-21 Nisan tarihlerinde fuar ziyaretçileriyle buluşacak olan Elektra Elektronik, 30 metrekarelik standı ile Hall 12, Stand E84’te yer alacak. Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da Elektra GmBH isimli şirketi, Çin ve Amerika’da ise satış ofisleri bulunan Elektra Elektronik, ihracat faaliyetleri kapsamında fuara katılım sağlayan ve temasta olunan firmalarla yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

HABER. METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 11.04.2023 18:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Legrand Grup Türkiye sunduğu elektrikli araç şarj istasyonları çözümleri ile geleceğe hazır
Legrand Grup Türkiye sunduğu elektrikli araç şarj istasyonları çözümleri ile geleceğe hazır
Dünyada en çok sertifika sahibi örgü kablo tavası: Legrand Cablofil
Dünyada en çok sertifika sahibi örgü kablo tavası: Legrand Cablofil
BMW Müşteri Memnuniyetinde Büyük Ödülün Sahibi Oldu
BMW Müşteri Memnuniyetinde Büyük Ödülün Sahibi Oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans