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Hazy, Logo Ventures'tan yatırım aldı

9 milyon dolar değerindeki Seri A yatırım turunu tamamladı. Conviction VC ve Microsoft Ventures’un da aralarında bulunduğu yatırımcı konsorsiyumunun yer aldığı turda, Logo Ventures da katılım sağladı.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:03
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Hazy, Logo Ventures'tan yatırım aldı

İSTANBUL- Sentetik veri üretimi platofrmu olan Hazy, Seri A yatırım turunda 9 milyon dolar değerinde yatırım aldığını duyurdu. 2017 yılında kurulan girişimin yatırım turu Conviction VC tarafından yönetilirken, yatırımcılar arasında; UCL Technology Fund, M12 (Microsoft), Wells Fargo, Nationwide Building Society, ACT Venture Partners, Terra VC, Evenlode, Logo Ventures, Sarus Ventures ve Neva SGR yer aldı.

Başlangıçta bir UCL AI ürünü olan Hazy, müşterilerine gerçek verilerin istatistiksel kalitesini koruyan ancak hiçbir gerçek bilgi içermeyen ve böylece gizlilik riskini ortadan kaldıran yapay zeka tarafından üretilen akıllı sentetik veri platformu sağlıyor. Hazy'nin sentetik verileri; AI/ML geliştirme, yazılım testi ve veri ticarileştirme kullanım durumları ile gerçek verilerin yerini alacak şekilde kullanılabiliyor.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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