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Hidronik balanslama eksikliği, binaların konforunu ve enerji tüketimini olumsuz yönde etkiliyor

İklim koşulları, bina mimarisi, suyun sıcaklığı ve basıncı gibi değişken koşullar altında hidronik balanslaması bozulan iklimlendirme sistemleri, enerji tüketimini artırırken; aynı zamanda kullanıcı konforunu da olumsuz yönde etkiliyor

08 Nisan 2023 Cumartesi 13:17
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Hidronik balanslama eksikliği, binaların konforunu ve enerji tüketimini olumsuz yönde etkiliyor

İSTANBUL- Binalarda yer alan iklimlendirme sistemlerinin enerji maliyeti; sistem donanımının yeniliği, bakım durumu ve teknolojik özelliklerinin yanı sıra sistem içinde yer alan soğutkanın hidronik balanslamasına bağlı olarak değişebiliyor. Hidronik balanslama ayrıca kullanıcı konforunu, iklimlendirme sisteminin ömrünü, bakım ve onarım maliyetlerini de doğrudan etkileyebiliyor. Danfoss’un ticari binalarda en iyi iklimlendirme performansını elde etmek için dijital teknolojilerden yararlanarak geliştirdiği Akıllı Hidronik Sistemleri, binalarda, hidronik balanslamanın her koşulda eşit ve doğru seviyede olmasını sağlayarak, ticari binaların karbon ayak izinin azaltılmasına ve kullanıcı konforunun artırılmasına katkıda bulunuyor. 

HVAC 4.0’a geçişi hızlandırıyor

Basınçtan Bağımsız Balanslama ve Kontrol Vanaları AB-QM’ler ve dijital IoT aktüatörler NovoCon®’un yanı sıra sensörler ve dijital araçlarla bir bütün olarak uçtan uca dijitalleştirilebilen iklimlendirme sistemleri, HVAC 4.0 konseptine geçişi de hızlandırıyor. Bina Yönetim Sistemi’ne entegre olabilen, süreçlere şeffaflık kazandıran Akıllı Hidronik Sistemler, ticari binalarda anlık olarak 7/24 uzaktan izleme ve hassas kontrol getirileriyle kullanıcısına en uygun düzeyde iklimlendirme performansı sağlıyor. Basınçtan bağımsız hidronik balanslama ve kontrolünün amaçlandığı bu teknolojide, sistemin kullanım ömrünü kısaltan durumlara karşı kalıcı bir çözüm yaratılırken, arıza kaynaklı beklenmedik kesinti ve ekstra işletme maliyetlerinin de önüne geçilebilir.  

HABER: BÜLENT ÇAMCI

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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