Hit and Boom Sınırlı Beta Testleri Türkiye’deki Oyunculara Açılıyor

İSTANBUL- Hit and Boom’un geliştiricisi İstanbul merkezli Funverse Games, Türkiye’de aktif bir MOBA ve Espor kitlesi bulunduğundan oyununu yerel oyuncuların değerli geri bildirimleri ile geliştirmeyi istiyor. Sınırlı beta sürecini ise şimdilik sadece Türkiye’deki kullanıcılarına açıyor.

Şu an oyunda 6 farklı karaktere ait 18 seçilebilir silah bulunmaktadır. Her silah karakterlere farklı yetenekler kazandırarak aynı zamanda oynanış tarzını da farklı kılmaktadır. Size en uygun olan karakter-silah kombinasyonunda ustalaşabilir ve aynı zamanda takım arkadaşlarınız ile takım kombinasyonlarını da deneyebilirsiniz. İlerleyen süreçlerde oyuna yeni karakterler, silahlar ve bir çok yeni içerik eklenmesi planlanıyor.

Hit and Boom daha hızlı bir maç süresi ve oynanış sunarken, üç koridor sisteminin klasik oynanışına yeni mekanikler kazandıran Battle Royale unsurlarını da içeriyor. Bu durum diğer klasik MOBA'lar için geçerli değil. Oyun rakiplerine kıyasla oynanış esnekliğine sahip olduğundan, oyunun geliştiricileri de oyuna yeni seçenekler ve farklı oynanış özellikleri eklemek için üstünlüğe sahip olduklarına inanıyorlar. Oyun ilk olarak PC platformunda yayınlanacak olmasına karşın, ilerleyen zamanlarda konsol için çapraz platform desteği ve gamepad desteğinin gelmesi bekleniyor.

HABER: METE YILMAZ