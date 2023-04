Hit and Boom Sınırlı Beta Testleri Türkiye’deki Oyunculara Açılıyor

League of Legends, DOTA 2, Heroes of the Storm, Apex Legends gibi oyunlardan esinlenerek Funverse Games tarafından geliştirilen yerli MOBA oyunu Hit and Boom, Türkiye’deki oyuncular için sınırlı betaya başlıyor