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“IamGenius” için başvurular başladı

Amgen Türkiye’nin bilim tutkunu gençlerin yaratıcı fikirlerini ödüllendirdiği IamGenius Biyoteknolojik Fikirler Yarışması bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. “Sağlığın Geleceği: Biyoteknoloji” teması ile gerçekleştirilecek yarışma için başvurular 14 Nisan’da başlıyor.

14 Nisan 2023 Cuma 17:41
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“IamGenius” için başvurular başladı

İSTANBUL- Amgen Türkiye’nin; bilimi ve biyoteknolojiyi sevdirmek, gençlerin bilim alanındaki potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak ve bu alanda eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği IamGenius Biyoteknolojik Fikirler Yarışması bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. 2023 teması “Sağlığın Geleceği: Biyoteknoloji” olan yarışma için başvurular 14 Nisan’da başlıyor. Yarışmaya Fen Bilimlerine ilgisi ve yaratıcı fikirleri olan lise, lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabiliyor. IamGenius Biyoteknolojik Fikirler Yarışması’nda gençlerin yaratıcı fikirleri, Amgen Türkiye’de staj ve eğitimlere katılım imkanı ile ödüllendiriliyor.  

Ön başvuru süreci 14 Nisan’da başlayıp 30 Nisan’da sona erecek yarışma kapsamında, gençlerin yaratıcı fikirleri 15 Mayıs tarihine kadar online olarak toplanacak. Yarışmada finale kalan beşi lise, beşi lisans/yüksek lisans yarışmacılarına ait toplam 10 fikir, 31 Mayıs tarihinde duyurulacak. Kazanan projeler 14 Haziran 2023 tarihinde tüm finalistlerin sunumunun ardından belirlenecek. Gençlerin yaratıcı fikirleri; Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Osman Demirhan, Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Çavun İzmir Bakırçay Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Gök, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, Fonksiyonel Kanser Genomiks Grubu, Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Şerif Şentürk, Kalkınma Atölyesi Eğitim Uzmanı Dr. Elif Adıbelli Şahin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Arıcı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mehmet Pamir Atagündüz, Acıbadem Maslak Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Çetiner, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof.Dr. Mahmut Gümüş, Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Meltem Türkmen’in yanı sıra Amgen Türkiye Yönetim Ekibinden Pazar Erişim, Sağlık Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Dr. Bilgen Dölek, Genel Tedaviler İş Birim Direktörü Uğraş Güngör ve Onkoloji-Hematoloji İş Birim Direktörü Selim Özyılmaz’ın yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek. 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
IamGenius Biyoteknolojik Fikirler Yarışması
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