İklim krizine karşı mücadelede bireysel enerji verimliliği bilinci en önemli araç

İSTANBUL- Sürdürülebilirliği, küresel ve bireysel ölçekte faaliyetlerinin merkezine alarak faaliyet göstermeyi amaçlayan Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım Sistemleri, ısı yalıtımının enerji verimliliğine ve dünyadaki karbon salımını azaltmaya katkılarını her platformda vurgulayarak bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Sustainable Brands Turkey tarafından düzenlenen Brand-Led Culture Change konferansına destek veren Dalmaçyalı, ısı yalıtımı sistemleriyle yüzde 60’a varan oranda enerji tasarrufu imkanı sunuyor ve azalan fosil yakıt kullanımı ile beraber karbon salımı da düşüyor.

Brand-Led Culture Change konferansında “Bireylerin Davranış Değişimi için Marka Etkisi ve Dönüşüm Liderliği” başlıklı panelde konuşan Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ, Dalmaçyalı’nın üstlendiği misyonu; “İnsanlığın en önemli ortak sorunu olarak iklim krizini görüyoruz. Dış cephe ısı yalıtımının iklim krizine karşı sunduğu önlemleri tüm paydaşlar nezdinde konuşmak ve farkındalık yaratmak için 20 yıldır platformlar oluşturuyor ve destekliyoruz. Bu süreçte bugünkü değeri 65 milyar TL olan doğalgaz tasarrufu ile ülke ekonomisine katkı sağlarken, 28 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımı engellendi. Dünya genelinde, binalar karbon salımının yaklaşık yüzde 40’ından sorumlu ve bu karbon salımının yüzde 80’i de yaşadığımız veya çalıştığımız binaların ısıtma ve soğutma giderleri için harcanan enerjiden kaynaklanmaktadır. Dalmaçyalı olarak biz, Termal Kamera ve DETAR hizmetlerimiz ile kullanıcılara somut veriler ile ısı yalıtım ihtiyaçlarını ve bunun çözüm yollarını birey ve gezegene somut katkıları ile aktararak bu konuda bilinçlenmelerini artırmak için çalışıyoruz.” diyerek özetledi

HABER: BÜLENT ÇAMCI