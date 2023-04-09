İmam hatipli kızlar Amerika'daki robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL AA- FIRST Robotics Competition (FRC) İstanbul Bölgesel 2023 yarışmasında Türkiye şampiyonu olan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu "Techtolia Robotics" takımı, ABD'de düzenlenecek dünyanın en prestijli robot yarışmalarından "First Robotics Competition"da Türkiye'yi temsil edecek.

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yer aldığı "Techtolia Robotics" robot takımı, Türkiye'de tamamı kız öğrencilerden oluşan tek FRC takım olarak 5 yıldır çalışıyor.

Mart ayının sonunda Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çin, Hindistan, Kosova ve Türkiye'den toplam 52 takımın katıldığı FRC İstanbul Bölgesel 2023 yarışmasında birinciliği göğüsleyen imam hatipli öğrenciler, Amerika'da yapılacak final turu öncesinde heyecanlarını AA muhabiriyle paylaştı.

Takımın baş mentorü ve bilişim teknolojileri öğretmeni Ali Secaattin Kan, 2018'de Prof. Dr. Aşkın Asan öncülüğünde Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi desteğiyle kurulan robot takımın, Türkiye'de tamamı kız üyelerden oluşan tek FRC takımı olduğunu söyledi.

Robot yarışmasının aynı zamanda bir süreç takibi olduğunu, sezonun başından yarışmanın yapıldığı güne kadar öğrencilere karşılaştıkları problemlerle nasıl baş edebileceklerini, nasıl çözümler üretebileceklerini öğrettiklerini belirten Kan, bu senenin temasının yenilenebilir enerji olduğunu anlattı.

Kan, robotlarının sahadaki malzemeleri alarak yerleştirdikten sonra istasyonda kendini şarj etmesinin temaya uygun olduğunu dile getirdi.

Robotun yazılımının, 15 saniye sürücüsüz hareket ettirmek ve sonrasında sürücüsüyle beraber 2 dakika 15 saniye içerisinde görevlerini yerine getirmesini sağlamak üzere yapıldığını anlatan Kan, "Amaç öğrencilerin yazılım, robot inşa, problem çözme ve kritik anlarda karar verme yeteneklerini geliştirmek ve öğrencileri mühendislik alanlarına hazırlamak." ifadelerini kullandı.

Hazırladıkları projeyle robot yarışmasını birinci bitirerek Türkiye şampiyonu olan takımın 19-22 Nisan'da ABD'nin Houston kentinde düzenlenecek yarışmaya katılacaklarını anlatan Kan, 33 ülkenin yer alacağı dünyanın en prestijli robot yarışmalarından "First Robotics Competition"da Türkiye'yi temsil edeceklerini bildirdi.