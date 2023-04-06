Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.951,87
ALTIN
1.250,11
DOLAR
19,26
STERLİN
24,13
EURO
21,07
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

inDrive hizmet ücreti almayacak

ABD merkezli araç çağırma uygulaması inDrive, Kasım 2023 tarihine kadar sürücülerden hizmet bedeli almayacağını duyurdu.

06 Nisan 2023 Perşembe 13:59
0 Okunma
inDrive hizmet ücreti almayacak

İSTANBUL- 2022 sonbaharında araç çağırma hizmeti olarak İstanbul’da kullanıma sunulan inDrive yaşanan deprem felaketinin ardından hizmet ücreti almayı ertelediğini açıkladı. inDrive Temsilcisi Maxim Osipov yaptığı açıklamada, “inDrive olarak depremden zarar gören ailelere başsağlığı diliyoruz. Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz, facianın kurbanlarına güç ve sabır diliyoruz. inDrive olarak bu süreçte yardım etmekten başka bir şey yapamayız” dedi. 

Yaşanan deprem felaketinin ardından Kızılay’a bağış yapan inDrive, gıda, hijyen ve barınma ihtiyaçları için destek verdi. 47 ülke ve 700’den fazla şehirde hizmet veren uygulama depremzedeler için dünya çapında yardım toplamaya devam ediyor. Tüm dünyada kullanıcılar inDrive uygulamasını kullanırken Kızılay, Ahbap veya Dünya İnsani Dayanışma Derneği’ne bağışta bulunabiliyor. 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
InDrive Hizmet ücreti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç Geliştiriciler Oyunlarını Steam'de Yayımlama Fırsatı Kazanacak
Genç Geliştiriciler Oyunlarını Steam'de Yayımlama Fırsatı Kazanacak
Çevre odaklı çalışmalar yürüten üniversitenin yerleşkesinde elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu
Çevre odaklı çalışmalar yürüten üniversitenin yerleşkesinde elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu
Depremde oluşan 400 kilometrelik yüzey kırığı kesintisiz görüntülendi
Depremde oluşan 400 kilometrelik yüzey kırığı kesintisiz görüntülendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans