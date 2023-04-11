Legrand Grup Türkiye sunduğu elektrikli araç şarj istasyonları çözümleri ile geleceğe hazır

İSTANBUL- Energi verimliliğinin tek adresi Legrand Grup Türkiye, konutlar, alışveriş merkezleri ve ofisler başta olmak üzere birçok alanda tercih edilen, elektrikli ve plug-in hybrid elektrikli araçlarınız için güvenli ve hızlı şarj sistemi sağlayan AC ve DC tip elektrikli araç şarj istasyonu çözümleri sunuyor.

Legrand elektrikli araç şarj istasyonları, Green’up teknolojisi, plastik veya metal istasyon opsiyonları ile geniş ürün seçeneği, kullanıcı dostu ve kolay kullanım avantajı sunmaktadır. AC tipte plastik ve metal seçenekleri ile 3,4kW'dan 32kW'a kadar şarj istasyonu çözümleri bulunmaktadır. Dahili Bluetooth bağlantısı ve opsiyonel olarak tercih edilebilen haberleşme kiti ile lokal veya uzaktan elektrikli araç şarj istasyonlarınızı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. 2021 yılında Hollanda merkezli Ecotap firmasının Legrand bünyesine katılması ile DC tip elektrikli araç şarj istasyonlarında ise 180kW’a kadar DC tip hızlı şarj elektrikli araç şarj istasyonları çözümlerini sunmaktadır.

HABER: METE YILMAZ