Logo Yazılım’da Yaz Stajı İçin Başvurular Açıldı

İSTANBUL- Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımları markası Logo Yazılım, geçtiğimiz yıllarda gençler tarafından büyük ilgiyle karşılanan LOG-in staj programının yaz dönemi başvurularını almaya başladı. Üniversitelerin lisans programlarında eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile ön lisans 2. sınıf öğrencilerini kapsayan program; iş hayatında ihtiyaç duyulan ve katılımcılara uygun olarak geliştirilen eğitim programlarını da kapsıyor. Logo Yazılım, kurum kültürüne dahil olarak staj sürecini verimli geçirmeleri için öğrencilere uygun çalışma ortamı sağlıyor. Log-in staj programlarından gelen genç yeteneklerin, markanın genel işe alımları içindeki payı her geçen yıl artıyor.

Logo Yazılım’ın bu yılki staj programına başvuran adaylar, teknik test (yazılım ekipleri için geçerli), kişilik envanteri, İngilizce testi ve vaka çalışması aşamalarını tamamlayacak. Tüm süreçleri başarıyla geçen adaylar Logo Yazılım’da yaz dönemi staj programına katılmaya hak kazanacak. Staja başlayanlar program kapsamında; eğitimler, Logolu liderlerle kariyer sohbetleri, ekiplerle projelerde görev alma, gölge liderler ile geri bildirim toplantılarına katılma fırsatı bulacak. Stajyerlerden alınan düzenli geri bildirim anketleri ile sürekli iyileşmenin sağlandığı Log-in programına katılanlar, ayrıca çeşitli sosyal faaliyetlere de dahil olacak.

HABER: METE YILMAZ