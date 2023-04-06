Maxion İnci Jant Grubu, Maxion Takım Ödülleri’nde toplam 10 ödülün sahibi oldu

İSTANBUL- Maxion Wheels’in her yıl düzenlediği Bölgesel ve Global Takım Ödülleri Yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu. Maxion İnci Jant Grubu Bölgeselde 5, Globalde de 5 ödül kazanarak toplamda 10 ödüle layık görüldü.

EMEA Bölgesinde 5 birincilik

Maxion İnci Jant Grubu, Bölgesel Maxion Takım Ödülleri’nde Maxion Wheels’in Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, İtalya ve Güney Afrika’daki fabrikaları arasında 5 birincilik ödülünün sahibi oldu.

Maxion İnci Çelik, PACKMAN Projesiyle Yönetim Doğal Çalışma Ekibi kategorisinde ve MAXIBAK Projesiyle de Destek Doğal Çalışma Ekibi kategorisinde birinci oldu.

Maxion Jantaş, Takeoff Projesiyle OPEX kategorisinde birincilik kazandı.

Maxion İnci Alüminyum da iki ödülle döndü. SupENer projesiyle Destek Doğal Çalışma Ekibi kategorisinde birinci ve DownTime Patrol projesiyle de Üretim Doğal Çalışma Ekibi kategorisinde birinci oldu.

HABER: METE YILMAZ