Mcdodo, En Hızlı Şarj Sistemlerini Tanıttı

İSTANBUL- Mcdodo, her yaşa ve zevke hitap eden geniş ürün gamıyla, ihtiyaca uygun teknolojik aksesuarlar üretmeye devam ediyor. Mcdodo; USB-C hub’lar, LED ışıklı hızlı şarj kabloları, hızlı GaN şarjlar, bluetooth kulaklıklar ve kablosuz şarjlı araç tutacağı gibi pek çok inovatif ürünün de içinde olduğu 350’nin üzerinde aksesuar seçeneğine her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor.

Hem şarj adaptörü, hem powerbank

Mcdodo’nun yenilikçi ürünlerinin en yenisi olan Type-C ve USB girişli şarj cihazı ve 15.000MAh Powerbank, birkaç cihaz birden taşıma zahmetini ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda powerbank olarak da kullanılan cihaz, küçük boyutu ve çoklu işleviyle taşınabilir şarj cihazlarından arasında fark yaratıyor.

USB portu, çift taraflı Type-C portu olan ve hem giriş hem de çıkış olarak kullanılabilen Type-C portu bulunan cihazın gövdesinde, aynı zamanda lightning ve Type-C bağlantılı 2 adet kablo bulunuyor bu sayede ekstra bir şarj kablosu taşımanıza da gerek kalmıyor.

GaN teknolojisinin geldiği son nokta!

Mcdodo’nun hızlı şarjdan çok daha fazlasını vadeden yeni ürünü 140W GaN5 Pro şarj adaptörü, bugüne kadar sunulan en hızlı ve yüksek şarj deneyimini, çoklu giriş avantajıyla sunuyor. Teknoloji harikası GaN adaptörlerin sunduğu bütün nimetleri, taşınabilir boyutunda bir araya getiren cihaz; telefon, tablet ve bilgisayarınıza aynı anda yüksek güç veren GaN5 teknolojisine sahip. Tüm teknolojik cihazlarla uyumlu çalışabilen 140W GaN5 Pro şarj adaptörü, ayrıca eski nesil adaptörlere kıyasla karbondioksit emisyonlarını azaltarak 100 kat daha fazla çevre koruması, 10 kat enerji tasarrufu sağlama potansiyeline sahip. Çünkü sahip olduğu malzeme teknolojisiyle daha düşük boyutlarda çevreci tasarımıyla sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, aynı zamanda daha uzun süreli kullanım sunarak, cihazlarınızı uzun aralıklarla şarj etmenize imkan tanıyor.

240W hızında data transferi

Mcdodo’nun hızlı ve yüksek kalite şarjını destekleyen yeni kablosu Type-C 240W hızlı data ve şarj kablosu, akıllı akım ve voltaj ayarıyla 480 Mbps’e kadar aktarım hızını destekliyor. 2 metrelik uzunluğuyla kullanım kolaylığı sunan kablo, en yüksek dosyaların bile saniyeler içinde transfer edilmesini sağlıyor. Mcdodo’nun “akıllı otomatik kapanma” teknolojisiyle güvenli bir şarj sağlayan bu yenilikçi kablosuyla, hem teknoloji hem estetik ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz.

HABER: METE YILMAZ