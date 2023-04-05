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Meta, Türkiye'nin 2023 Genel Seçimlerine hazırlanıyor

Meta, Türkiye Genel Seçimleri için Seçim Operasyon merkezini devreye sokuyor ve dijital okuryazarlığı artırmak ve seçimlerle ilgili çevrimiçi yayılan asılsız bilgilerin önüne geçebilmek için eğitim programları başlatıyor.

05 Nisan 2023 Çarşamba 15:51
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Meta, Türkiye'nin 2023 Genel Seçimlerine hazırlanıyor

İSTANBUL- Meta, 14 Mayıs’ta düzenlenecek genel seçimlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamak için yanlış bilginin yayılmasını azaltmak ve zararlı içerikleri kaldırmak için teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım yaptığını duyurdu. Seçim yaklaştıkça, potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak belirlemek ve daha hızlı aksiyon alabilmek için Seçim Operasyonları Merkezini devreye sokan Meta, Türkiye'deki dijital okuryazarlığı artırmak ve seçimlerle ilgili çevrimiçi yayılan asılsız bilgilerin önüne geçebilmek için eğitim programları başlattığını belirtti. 

Meta zararlı içeriklerin ve asılsız bilginin önüne nasıl geçiyor?

Meta'nın Topluluk Standartları, halihazırda Facebook ve Instagram'daki taciz, şiddete teşvik, etnik köken veya din temelli saldırıları yasaklayan politikalarının yanı sıra seçimlerle ilgili birçok alanı da kapsıyor. Meta, bu kuralları ihlal eden içerikleri tespit ettiğinde platformlarından kaldırıyor. Seçim günü yaklaştıkça bu tür içeriklerin herkes için daha kritik bir konumda olduğunun altını çizen Meta, Topluluk Standartları sistemini desteklemek amacıyla, potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edebilmek ve daha hızlı aksiyon alabilmek için Türkiye Seçim Operasyon Merkezini etkinleştirme kararı aldı. 

Meta’nın algoritması, belirli durumlarda, oy vermeyi engellemeyi amaçlayan asılsız bilgi ve haberleri Facebook ve Instagram'dan tamamen kaldırıyor. Diğer tüm asılsız bilgi türleri için de, daha az insanın görmesi adına içeriğin yayılmasını yavaşlatıyor ve insanları yetkili kaynaklardaki bilgilere yönlendirmeye odaklanıyor. Meta, bunu en doğru şekilde yapabilmek için aralarında Doğruluk Payı ve Teyit’in de olduğu, 90’ın üzerinde bağımsız üçüncü taraf doğrulama kuruluşu ile birlikte çalışıyor. Bu kuruluşlardan aldığı destek ile kullanıcıları haber ve bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için teşvik ediyor. Aynı zamanda kuruluşların içeriğin asılsız olduğuna dair hazırladığı makaleye yönlendiren uyarı etiketleri ekliyor. 

Meta, aynı zamanda WhatsApp’ta, insanlara şüpheli veya yanlış gibi görünen bir mesaj geldiğinde, onları içeriğin doğruluğunu teyit etmek adına doğrulama kuruluşları ile bu bilgileri tekrar kontrol etmeye teşvik ediyor. Geçtiğimiz sene WhatsApp’ta bir kez iletilen herhangi bir mesajın, bir seferde yalnızca bir gruba iletilebileceğini duyuran Meta, 2020’de aynı özelliği iletilme oranı yüksek olan mesajlar için kullanıma sunduğunda gönderilen bu mesajların sayısında yüzde 70’in üzerinde bir oranda azalma gördüğünü belirtiyor.

Bunların yanı sıra Meta, Bilgi Üniversitesi, MediaWise ve Habitat Derneği de dahil olmak üzere akademik, medya ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla iş birliği yaparak asılsız bilgileri tespit etmeye odaklanan ve Türkiye'de dijital okuryazarlığı geliştirmeyi amaçlayan programlar başlattı. 

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Türkiyenin 2023 Genel Seçimlerine HazırlanıyorMeta
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