Milli Muharip Uçak'ta yazılımcılar sahne alıyor

ANKARA AA- Yazılım yoğun çözümleriyle Türk savunma sanayisine katkı veren HAVELSAN, bugüne kadar bu alanda oluşturduğu kabiliyetlerle MMU Programı'nda önemli sorumluluklar üstleniyor.

HAVELSAN, MMU'ya yönelik imzalanan sözleşmeler kapsamında Eğitim ve Simülasyon Sistemleri, Lojistik Bilgi Sistemi, Yer Görev Planlama Sistemi, İtki Entegrasyonu, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Tehdit Algılama, Platform Siber Güvenliği teknolojileri alanlarında çalışmalar yürütüyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MMU gibi bir platformun Türkiye'de yapılıyor olmasının gurur ve heyecan verici olduğunu söyledi.

Görev, yazılım ve yer destek sistemlerini geliştirmek üzere yavaş yavaş sensörlerin platforma eklenmeye başlayacağını, bunlardan akacak verilerle füzyon yapacaklarını anlatan Nacar, sonunda görev sistemlerinin yazılımlarının kullanıma alınacağını belirtti. Nacar, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma temposu 2023 ve sonrasında bizi bekliyor. MMU bütün haşmetiyle ortaya çıktıktan sonra fiziksel yapısının yanı sıra yazılım olarak da çok büyük alt sistemleri, modülleri içerisinde barındıracağını biliyoruz. Bu sistemleri gerçekleştirmek üzere HAVELSAN'da 40 yıl boyunca Barış Kartalı, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, Deniz Karakol uçak projeleri için geliştirdiğimiz yazılım altyapıları, buradaki bilgi birikimi ve tecrübeyi MMU'ya aktaracağımız bir döneme giriyoruz.

Birçok başlık üzerinde çalıştık, bunları artık gerek sözleşmesel gerekse teknik olgunluklarını değerlendirme bakımından sona doğru getirdik. Bundan sonra diğer sistemlerin de devreye alınmasıyla bunların entegrasyonu, bunlarda kullanılacak yapay zeka teknolojilerinin uygulanması, test ve doğrulama aşamalarına geçilecek. 2023 bu anlamda bizim açımızdan önemli bir yıl."

MMU projesine yönelik bir direktörlük kurduklarını anımsatan Nacar, 3 ana iş alanına yönelik bu organizasyonu genişlettiklerini dile getirdi.

100 kişi çalışıyor, sayı 300'e çıkacak

Yüze yakın personelin proje kapsamında çalıştığını bildiren Nacar, "Bu sayının önümüzdeki yıllarda TUSAŞ'ın da beklentileri doğrultusunda 300'lere kadar varacağını düşünüyoruz. TUSAŞ içerisinde yeni bir ofis açma durumunun söz konusu olacağını biliyoruz." dedi.

Yerli ve milli uçan platformlar ile akıllı mühimmatların görev planlama yazılımlarını üstlenerek harekat etkinliklerinin artmasına katkıda bulunduklarını ifade eden Nacar, şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ve Muharebe Yönetim Sistemi'nin alt parçası olarak geliştirdiğimiz mühimmatların yazılımsal entegrasyonu konusunda bir çalışmamız söz konusu. Yine filo seviyesi görev planlama HAVELSAN sorumluluğunda. Bu anlamda görev planlama yazılımlarının envantere yeni eklenen milli sistemlere entegre edilmesi konuları da daha sık gündemimize gelir oldu. TÜBİTAK'la ortak çalışma neticesinde sanayileşmesini üstlendiğimiz kuşları tespit eden KUŞRAD, yabancı maddeleri tespit eden FODRAD radar ürünlerini de kullanıcıyla buluşturarak uçuş emniyetine katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. Gerçek zamanlı işletim sistemlerinin milli platformlarda, gönüllü sistemlerde daha etkin kullanımına yönelik de çalışmalar yapıyoruz."