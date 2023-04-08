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MİMSAN, 27-29 Nisan’da IFAT Fuarı’na Katılıyor

Atıktan enerji alanında yerli teknolojinin öncü markası Mimsan, 27-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta gerçekleştirilecek olan Avrasya’nın lider çevre teknolojileri fuarı IFAT Eurasia’ya katılıyor.

08 Nisan 2023 Cumartesi 11:31
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MİMSAN, 27-29 Nisan’da IFAT Fuarı’na Katılıyor

İSTANBUL- Dünyanın önde gelen çevre teknolojileri fuarı IFAT Eurasia, 27-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta açılıyor. Atıktan enerji alanında yerli teknolojinin öncü markası MİMSAN’da IFAT Eurasia Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

MİMSAN Grup, fuar ziyaretçileri ile; MİMSAN’ın biyokütleden enerji alanındaki faaliyetlerini, biyokütleden enerji santrallerinin Türkiye’nin enerji arzına sağladığı katkıyı ve çevre sorunlarının çözümündeki yerini paylaşacak.

Kurulumunu gerçekleştirdiği biyokütleden enerji santralleri ile sektöre yön veren MİMSAN Grup, fuar ziyaretçileri ile; biyokütleden enerji alanındaki faaliyetlerini, biyokütle enerji santrallerinin enerji arzı açısından önemini ve çevre sorunlarının çözümündeki yerini paylaşacak.

Türkiye’de kurulumunu gerçekleştirdiği biyokütle enerji santrali projelerine; dizayndan imalata, saha montajından devreye almaya kadar tüm aşamalarında anahtar teslim çözümler sunan Mimsan Grup, hayata geçirdiğimiz projeler ile ülkemizdeki; zirai atıkların, orman atıklarının, arıtma çamurunun ve şehir çöplerinin bertaraf edilmesini sağlayarak, sıfır atık hamlesi ile enerjide bağımsızlık hamlesini destekliyor.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
IFAT Fuarı
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