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Mobile Legends takımı duyruldu

Fire Flux Esports yeni iş birlikleri ile espor alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

05 Nisan 2023 Çarşamba 14:08
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Mobile Legends takımı duyruldu

İSTANBUL- Türkiye esporunun en başarılı kulüplerinden biri olan Fire Flux Esports, Impunity Esports ile stratejik bir ortaklık kurduklarını duyurdu. Singapur temsilcisi ile kurulan bu özel ortaklık ile, iki takımın deneyimlerinden yararlanılması ve mobil espor turnuvalarında uluslararası alanda başarı hedefleniyor.

Fire Flux, Mobile Legends: Bang Bang takımı kuruluyor

Bu ortaklığın ilk adımlarından birisi Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) takımının kurulmasına odaklanıyor. Daha önce MLBB’nin M4 Dünya Şampiyonası’nda yarışan tek Türk temsilcisi olan Incendio Supremacy, önümüzdeki dönemde Fire Flux Impunity olarak turnuvalarda boy gösterecek. M4 Dünya Şampiyonasını 7 ve 8. sırada tamamlayan ekip, S-kademesindeki global turnuvaya ilk kez katılmasına rağmen büyük bir başarıya imza atmıştı.

Yakalanan bu başarı sonucu Moonton bu yıl, Türkiye’yi yerel ligler kapsamına aldığını ve 8 Nisan’da başlayacak Mobile Legends Türkiye (MTC) 2023’ü duyurdu. Asya bölgesinin güçlü ve tecrübeli ekiplerinden Impunity Esports ile stratejik iş birliği sonucu oluşturulan Fire Flux Impunity takımı, bu yıl itibariyle hem 300.000$ ödül havuzuna sahip olan ara sezon turnuvası MSC’ye, hem de 1.000.000$ ödül havuzuna sahip olan dünya şampiyonasına katılım sağlayacak.

Fire Flux Esports‘tan Mehmet Kaan Kurt "Fire Flux Esports ekibi olarak espor dünyasının her alanında en büyük başarıları elde etmeyi hedefliyoruz. Singapur temsilcisi Impunity Esports ile imza attığımız bu yeni işbirliği Asya bölgesinin önemli takımlarıyla hazırlık maçları yapmamızı sağlayacağı gibi dünya şampiyonasına uzanan hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak. Bu stratejik partnerliğin iki taraf adına da güzel sonuçlara yol açacağına inanıyoruz.” dedi.

Impunity Esports'un kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Zheng Le "Türkiye birçok espor odaklı oyun için her zaman heyecan verici bir pazar olmuştur ve doğu ile batı arasında iyi bir bağlantıya sahip. Ülkedeki en başarılı ve popüler espor takımlarından biri olan Fire Flux Esports ile ortaklık kurarak Türkiye'deki faaliyetlerimizi genişletmekten dolayı heyecan duyuyoruz" dedi.

Fire Flux Impunity takım kadrosu ise şu şekilde olacak;

  • Emre ‘’Sunshine’’ Sarı 
  • Mehmet Akif ‘’Kazue’’ Öztürk 
  • Barış Ali ‘’Alien’’ Çakır 
  • Furkan ‘’APEX47’’ Akbulut
  • Mehmed İbrahim ‘’Lunar’’ İlgün
  • Doğukan ''LilicBlac'' Kantar (Yedek)

  • Sacit ‘’badgalseph’’ Arslan (Koç)
  • Vladimir ‘’Ospreay’’ Gonchar (Strateji koçu)

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Mobile Legends Takımı Duyruldu
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