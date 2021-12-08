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Nasa Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Aralık 2021 Çarşamba 14:37
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Nasa Uzay Sergisi uzay meraklılarına kapılarını açtı

İSTANBUL - ASTRONOTLARIN yemek menüleri, özel tasarlanmış giysileri, ekipmanları ile uzay kapsül ve roketlerinin kopyalarının bulunduğu NASA Uzay Sergisi, İstanbul'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eser ziyaretçilerin dokunabildikleri gerçek Ay taşı oldu.


 

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi Ataşehir'de açıldı. Sergide NASA uzay görevlerinde kullanılmış gerçek boyuttaki eserlerin yanı sıra, ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay taşı, uzay roketlerinin kopyaları, tam boyutlu uzay aracı modelleri, uzaya giden astronotların giydiği kıyafetler, ekipmanlar ve  Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri'nin de bulunuğu 200'ün üzerinde parça bulunuyor. 


 

“NASA, BU MUHTEŞEM SERGİYLE BİZLERİ UZAYDA HEYECAN DOLU BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR"

Serginin açılış konuşmasını serginin düzenleyicisi olan şirket yetkilisi yaptı. Şirket yetkilisi Merve Timurlenk Şengül, “Uzayın bilinmeyen yüzüne ışık tutan çalışmalar yapan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı hepimizin bildiği adıyla NASA, bu muhteşem sergiyle bizleri uzayda heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. NASA Uzay sergisinde karşımıza çıkacak her detay, bizleri ve çocuklarımızı bu gizemli dünyanın bugüne kadar keşfedilmiş yanlarıyla tanıştıracak. Serginin her metrekaresinde uzayın derinliklerine biraz daha yaklaşarak hem görsel hem de deneyimsel alanlarının keyfini çıkaracağız. Serginin ilk bölümü olan tarihsel sergi alanında; uzay hayalinden başlayarak, Ay'a ilk ayak basışımıza kadar geçen sürecin tüm kilometre taşlarına tanık olacağız. NASA'ya ait 200'ün üzerinde önemli eseri, uzaydan gelen özel parçaları ve gerçek bir Ay Taşı'nı da yakından görme hatta dokunma fırsatı bulacağız. Sergimizin deneyim alanı olan ikinci bölümünde ise astronot ve kozmonotların uzay yolculuğu öncesi kullandıkları farklı simülatörleri ve uzaydan dünyaya bakmanın hazzını yaşatacak sanal gerçeklikleri deneyimleyebileceğiz" dedi. 


 

“SERGİDE EN ÇOK AY TAŞI DİKKATİMİ ÇEKTİ"

Sergiyi gezmeye gelen Asya Kılınç, “Alışveriş merkezine gezmek için geldim. Baktım lansman var, ben de rica ettim içeri girdim. Sonuçta NASA her zaman Türkiye'ye gelmiyor. Sergide en çok Ay taşı dikkatimi çekti. Aydan gelen bir taşa dokundum ve çok etkileyiciydiö diye konuştu. Sergiyi çok beğendiğini belirten Kemal Polat ise “Etkinliğin bulunduğu yerde çalışanım zaten. Uzaya ve NASA'ya merakım var. Yetkilimden izin alıp bu etkinliğe geldim. Sergide beni en çok ay taşları etkiledi" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nasa Uzay SergisiUzay Meraklıları
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