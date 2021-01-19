NASA’dan kritik paylaşım: Türkiye için kuraklık uyarısı

ABD - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) resmi sitesinde Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. GRACE-FO uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplandı. Yayınlanan karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor. Söz konusu hesaplamadan Türkiye'deki yer altı suları ortalama seviyenin altında olduğu sonucu ortaya çıktı.



TÜM İLLER ORTALAMANIN ALTINDA YAĞIŞ ALDI

NASA'nın haritasına göre, Türkiye'de kuraklık koşullarının birkaç mevsim düşük yağış yaşanmasıyla birlikte geldiği, 2019'da yaz ve sonbahar aylarının çoğunluklar yağmurdan yoksun olduğu ve rezervlerdeki su seviyeleri azaldığı ifade edildi. Daha sonra 2020'nin, yılın ikinci yarısında çok az yağışla son beş yılın en kurak yılı olduğu ve Temmuz 2020'den bu yana, Türkiye'de hemen hemen tüm illerin neredeyse her ay ortalamanın altında yağış aldığı belirtildi.