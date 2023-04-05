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Niloya, Mutluluk Dünyasını Mobil Olarak Açıyor

Türkiye’nin sevilen yerli çizgi film kahramanı Niloya, mobil oyun dünyasına adım atarak yepyeni bir heyecanın içerisinde yer alıyor

05 Nisan 2023 Çarşamba 18:26
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Niloya, Mutluluk Dünyasını Mobil Olarak Açıyor

İSTANBUL- Dünyanın en hızlı büyüyen pazarı olan mobil oyun uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. 5 milyon aboneyi aşan Youtube kanalında ve TRT Çocuk ekranlarında her gün yayınlanan bölümleriyle 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini kazanan Niloya, neşe dolu mutluluk dünyasının kapılarını, kendi adını taşıyan mobil oyun uygulaması ileApp Store ve Play Store mağazalarındadaaçıyor. Her bölümünde farklı bir konu ile sevenlerini yeni maceralara sürükleyen çizgi kahraman, mobil uygulamasında da; ses eşleştirmeden yapboza, nesne toplamadan kıyafet giydirmeye, fark bulmadan nesne boyamaya kadar 8 farklı oyunla sevenleriyle buluşuyor.

Teknolojiye bağlı olarak çocukların oyun ve eğlence anlayışları da değişerek gelişiyor. Mobil oyun pazarı dünyada 116 milyar dolar, Türkiye’de ise 450 milyon dolarlık hacme ulaştı. Digital Turbine’ün Mobile Marketing Assosiation (MMA) işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Türkiye’deki Mobil Oyuncular” araştırmasına göre ise Türkiye’de her 10 kişiden 8’i mobil oyun oynuyor.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yerli çizgi Film Kahramanı Niloya
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