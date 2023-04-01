“Nöral Grafik Oyun” Devrimi Hızlanıyor

İSTANBUL- Dünyanın her yerinden hem yazılımcıların hem de oyuncuların sabırsızlıkla beklediği Oyun Geliştiricileri Konferansı – GDC 23 etkinliğinde bu yıl NVIDIA Nöral Grafik oyunlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. NVIDIA, yapay zeka destekli Deep Learning Super Sampling (DLSS) teknolojisinin en son sürümü olan DLSS 3 Frame Generation’ı Unreal Engine eklentisini duyuruyor.

Nöral Grafik oyunlarında devrimi hızlandıran NVIDIA’nın küresel GeForce pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Matt Wuebbling, Nöral grafiklerin NVIDIA DLSS ‘in piyasaya sürülmesinden bu yana oyunlarda devrim yarattığını belirtiyor. Wuebbling ayrıca, Diablo, Forza Horizon ve Bethesda'nın yeni Redfall'u gibi PC oyunlarının, DLSS'i kullanırken çarpıcı grafiklerle görüntü kalitesini üst seviyelere çıkarttığını belirtiyor.

Bilgisayar oyunlarında nöral grafik

NVIDIA'nın yapay zeka destekli Deep Learning Super Sampling (DLSS) teknolojisinin en son sürümü, çeşitli gişe rekorları kıran oyun ve serilerde destekleniyor. Ayrıca dünyanın en popüler oyun motorlarından biri olan Unreal Engine'e entegre ediliyor. NVIDIA, geliştiricilerin teknolojiyi benimsemesini daha da kolaylaştırmak için DLSS 3 Frame Generation eklentisini herkese açık olarak yayınlıyor.

2018 yılındaki lansmanından bu yana NVIDIA DLSS, bilgisayar oyunlarında nöral grafik devrimi balattı. Nöral grafikler, sürekli öğrenen ve gelişen hızlandırılmış bir işleme hattı oluşturmak için yapay zeka ve grafikleri iç içe geçiriyor. DLSS, bir çerçevedeki her pikseli tek başına oluşturmak yerine, oyunun piksellerinin 1/8'ini oluşturmasına izin vererek daha sonra piksellerin geri kalanını yeniden oluşturmak için yapay zeka ve GeForce RTX™ tensör çekirdeklerini kullanıyor. Böylece kare hızlarını önemli ölçüde artırılırken doğal çözünürlüğe rakip olan net, yüksek kaliteli görüntüler elde ediliyor.

HABER: METE YILMAZ