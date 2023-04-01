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Ödüllü yönetmen Na Hong-jin, yeni kısa filmini ultra çekti

Ünlü yönetmen Na Hong-jin, Samsung’un resmi YouTube kanalında yayınlanan kısa filmi “FAITH”nin tamamını Galaxy S23 Ultra’nın üst düzey kamera sistemiyle çekti

01 Nisan 2023 Cumartesi 15:31
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Ödüllü yönetmen Na Hong-jin, yeni kısa filmini ultra çekti

İSTANBUL- Samsung, dünyaca ünlü ödüllü yönetmen Na Hong-jin ile ‘FAITH’ adlı kısa filmin çekimi için iş birliği yaptığını duyurdu. Tamamı Galaxy S23 Ultra ile çekilen kısa film, profesyonel bir kameranın yapabildiklerini akıllı telefon kamerasına sığdırarak Galaxy kullanıcılarını yaratıcılıklarını ifade etmeye davet ediyor. Samsung, “Filmed #withGalaxy” kampanya kapsamındaki iş birlikleriyle dünyanın önde gelen yönetmenlerine Samsung Galaxy S Serisi cihazlarla çekim yapma olanağı sunuyor.

Ünlü yönetmen Na Hong-jin, ‘The Chaser,’ ‘The Yellow Sea’ ve ‘The Wailing’ gibi filmleriyle biliniyor. Kendine has tarzda karanlık görüntülerin yanı sıra, korku, şüphe ve heyecan uyandıran özgün bir mizansen kullanıyor. Na Hong-jin, ‘FAITH’ filminde izleyicilere Galaxy S23 Ultra’nın Nightography ve Videografi özelliklerini kullanarak, düşük ışık koşullarına rağmen son derece çarpıcı imgeler, net ve akıcı detaylar sunuyor.

“Tüm bunları daha büyük bir kamerayla başarmam mümkün olmayacaktı”

Na Hong-jin, film ile ilgili olarak “Samsung Galaxy S23 Ultra’yla profesyonel düzeyde çekimler yapabileceğimi göstermek istedim. Bu deneyim benim için son derece ilgi çekici ve heyecan verici oldu.” dedi. Karanlık bir ortamda dahi sahnedeki öğelerin tüm detaylarını yakalamayı başardığını belirten Na Hong-jin, “Bu kısa filmin çekimlerinde Galaxy S23 Ultra’yı kullanmış olmam büyük bir avantaj oldu. Bu sayede hareketleri hem canlı olarak hem de tüm açılardan kolayca çekebildim. Tüm bunları daha büyük bir kamerayla başarmam mümkün olmayacaktı.” diye ekledi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Ödüllü Yönetmen Na HongjinKısa Filmi FAITHnin
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