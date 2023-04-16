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OKX, isim sponsoru olduğu Istanbul Fintech Week’te kripto dünyasını temsil etti

Global kripto para borsası OKX, sahip olduğu vizyon doğrultusunda kripto ekosistemini anlatmak adına dünyanın birçok bölgesinde çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz dönemde Türkiye ekosistemi içerisinde ciddi adımlar atan borsa, şimdi de isim sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Fintech Week’te kripto dünyasını temsil etti.

16 Nisan 2023 Pazar 14:51
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OKX, isim sponsoru olduğu Istanbul Fintech Week’te kripto dünyasını temsil etti

İSTANBUL- İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası ve önde gelen Web3 teknoloji şirketi olan OKX, kripto dünyasının gelişimi adına faaliyetlerine devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından birçok kripto yatırımcısına hizmet sunan global borsa, uzun bir süredir Türkiye kripto ekosisteminin önemli aktörleri arasında gösteriliyor. Bu kapsamda, yürüttüğü yenilikçi çalışmalarla bilinen OKX, şimdi de isim sponsorluğunu üstlendiği Istanbul Fintech Week’in katılımcılarına kripto ekosisteminin yapısını, vizyonunu ve perspektifini anlattı. 

Etkinlik alanında kurulan OKX standında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, standı ziyaret edenlerin soruları yanıtlandı ve OKX’in Türkiye’de yürüttüğü iş süreçleri hakkında bilgi verildi. Organizasyonun açılış konuşmasını (Merkeziyetsiz Ortamda Merkezi Trading’in Dönüşümü) üstlenen OKX Küresel Kamu İlişkileri Yöneticisi Tim Byun, kripto para dünyasına ilişkin güncel konjonktürü değerlendirirken; şeffaflık politikaları, rezerv kanıtları ve regülasyonları kapsayan ufuk açıcı bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Istanbul Fintech Week, bir kez daha yarattığı atmosferle sürekli değişen finansal hizmetler endüstrisindeki paydaşlara küresel bir tartışma ve bilgi alışverişi zemini sundu. İlk üç organizasyonda yaklaşık 30 ülkeden 10 binden fazla katılımcıyı ağırlayan etkinlik, inovatif zihinleri ve girişimcileri bir araya getirdi. Etkinlik süresince, sektörün önde gelen isimleri Blockchain Festivali ve Dijital Finans Zirvesi başlıklarıyla düzenlenen zirvelerde, finansal teknolojiler dünyasındaki iki temel alanı masaya yatırdı. 

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
OKX
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