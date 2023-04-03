Oyun tutkunları heyecan dolu yeni Odyssey Evreni’ne çağırıyor

Samsung, Odyssey monitör serisinden ilham alarak, çok sevilen Fortnite oyunu için ‘Odyssey Evreni’ adında yeni bir oyun içi harita geliştirdi. Fortnite için özel olarak oluşturulan kişiselleştirilmiş harita, oyun severlerin kullanımına açıldı.