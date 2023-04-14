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PayCore, Avrupa'daki Varlığını Güçlendiriyor

Londra’da açtığı ofisiyle Avrupa’daki etkinliğini artırmayı amaçlayan ödeme sistemlerinin lider teknoloji şirketi PayCore, Avrupa'daki varlığını, İngiltere başta olmak üzere Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerini odağına alarak güçlendirecek. Ödeme sistemleri alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan PayCore, şirketin Avrupa operasyonunun başına Gökhan Nazenin'i getirdi.

14 Nisan 2023 Cuma 16:21
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PayCore, Avrupa'daki Varlığını Güçlendiriyor

İSTANBUL- Ödeme sistemlerinin lider teknoloji şirketi PayCore, ödeme işlemlerinde sunduğu yenilikçi çözümleriyle sektörde öncü konumunu koruyor. Temel ödeme çözümleri, processing hizmetleri ve güvenli donanım ürünleri alanlarında uluslararası düzeyde 30’dan fazla ödülün sahibi olan şirket, yurtdışındaki pazarlarda varlığını güçlendirmek adına önemli adımlar atarak Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da öncü olmayı hedefliyor. 

PayCore, Avrupa'nın ödeme teknolojilerinde öncü olma yolunda

 

Ödeme sistemlerinin lider teknoloji şirketi PayCore, Avrupa'daki etkinliğini artırıyor. Şirket, Türkiye, Polonya, Dubai ve Chicago açılımlarının yanında yakın zaman önce Londra'da açtığı ofisiyle Avrupa penetrasyonu konusunda önemli bir adım attı. İngiltere başta olmak üzere Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerini odağına alan PayCore, gerçekleştireceği iş ortaklıkları ve stratejik anlaşmalar ile bölgedeki varlığını güçlendirecek.  PayCore, Avrupa’da küçük ve orta ölçekli bankalar, neo bank ve e-para  şirketlerinin “kart, üye işyeri yönetim paketlerinin  lisans ve processing” ihtiyaçlarının yanısıra, e-ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların alt yapılarını güvenli kılarak, ödemeleri kabul etmesini ve işlemleri sorunsuz yürütmesini sağlayan “ödeme geçidi” ihtiyaçlarına odaklanacak. Şirket, bölgedeki operasyonlarını genişletmek üzere Avrupa Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Nazenin'i getirerek stratejik bir atama gerçekleştirdi.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
PayCore
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