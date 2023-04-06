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Petrolig Games, ‘Tatbikat’ ile deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor

Petrolig Games’in geliştirdiği ‘Tatbikat’ isimli eğitici deprem bilinçlendirme uygulaması 7’den 70’e herkesin depreme yönelik bilincini artırmayı hedefliyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 10:16
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Petrolig Games, ‘Tatbikat’ ile deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor

İSTANBUL- Deprem felaketinin acısını ülkece yaşamaya devam ederken bir yandan da depremin yaralarını el ele vererek sarmaya devam ediyoruz. Bir kez daha böylesine büyük bir felaket yaşamamak hem kurumların hem de kişilerin alacağı tedbirlerle mümkün. Kişisel anlamda alınabilecek bu tedbirlerin başında eğitim ve farkındalık geliyor.  Petrol Ofisi Grubu’nun oyun teknolojileri şirketi Petrolig Games, ‘Tatbikat’ ile deprem farkındalığını artırırken herkesi bilinçlendirmeyi amaçlıyor. 

Olası bir depreme karşı hazırlıklı olmayı öğretiyor

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü öğretim üyeleri ve pedagogların katkılarıyla geliştirilen uygulama, olası bir depremde hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvende tutmak için yapılması gerekenleri interaktif bir şekilde öğretiyor. 

Depremde güvende kalmanın yollarını öğreten ‘Tatbikat’, 7’den 70’e herkese hitap eden eğitici bir oyun uygulaması. Tatbikat, ‘Depreme hazırlık, deprem anı ve deprem sonrası’ olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Her aşamada deprem konusunda bilinç kazandırmayı amaçlayan farklı görevleri yerine getirerek oyun tamamlanıyor. 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Tatbikat I
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