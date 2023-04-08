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PİLOT, yeni girişimlerini arıyor

TT Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’un yeni dönem başvuruları açıldı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 13:13
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PİLOT, yeni girişimlerini arıyor

İSTANBUL- Türk Telekom iştiraki TT Ventures’in girişim hızlandırma programı PİLOT’un 11’inci dönemi için başvurular açıldı. Bu yıl PİLOT programına kabul edilecek girişimlere, TT Ventures tarafından 50 bin dolar yatırım ve 100.000 TL nakit desteği yapılıyor.

“PİLOT ile yenilikçi iş fikirlerini dünyaya kazandırıyoruz”

Girişimleri dünyaya açan bir köprü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan şöyle konuştu: “Hedefimiz, ilk günden bu yana girişim ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak onların büyümelerine katkı sağlamak. 2013’ten bu yana PİLOT ile Türkiye’nin teknoloji alanındaki başarılarını uluslararası arenada da gösterecek ‘unicorn’lar ortaya çıkarma amacıyla, erken aşama teknoloji girişimlerini destekliyoruz. TT Ventures ile girişimlere yatırımlarımızı sürdürürken, ‘TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ ile de PİLOT mezunları dahil olmak üzere ileri aşama girişimlere yatırım yapıyoruz. Diğer yandan Eminönü’nde bulunan Santral binamızda girişimlere ofis ortamı sağlarken, ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde de çalışma alanı olarak kullanılacak Girişimcilik Merkezimizin hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yıl 11’inci dönem başvurularını açtığımız PİLOT programımız için girişimcileri heyecanla bekliyoruz.” 

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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