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Pivony Ünlü Markaların Merceği Altında

Pivony Müşterinin Sesi Analitiği Platformu, Workup Girişimcilik programının 11. dönem girişimlerinden biri oldu.

01 Nisan 2023 Cumartesi 12:33
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Pivony Ünlü Markaların Merceği Altında

İSTANBUL- Yeni nesil teknoloji fikirlerine sahip olan girişimlerin, platformlarını büyütmelerine ve ölçeklendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Workup Girişimcilik Programı 11. Dönem inovatif girişimcilerini açıkladı. Pivony kurucu ortağı ve CEO’su Emre Çalışır, Pivony Tüketici Zekası Analitiği Platformu’nun da bu girişimciler arasında olduğunu aktardı.

553 başvuru arasından Pivony’nin de aralarına seçildiği 10 yenilikçi girişimden oluşan yeni dönem katılımcıları 3 Mart’ta eğlenceli bir tanışma toplantısı ile başlayan programda bir araya geldi. Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu, teknoloji odaklı iş yapış biçimlerinin yaygınlaşması ve katma değerli dijital iş modellerinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışan altı aylık program boyunca Pivony, alanında uzman iş profesyonellerinden mentorluk desteği alacak. Başarılı girişimciler ve teknik uzmanlarla düzenlenen eğitimlere ve ilham etkinliklerine de katılma fırsatı yakalayacak olan Pivony, potansiyel yatırımcılar, müşteriler ve iş ortakları ile bir araya gelme şansı da yakalayacak.

Programın bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu aktaran Pivony kurucu ortağı ve CEO’su Emre Çalışır şunları söyledi: "Workup Girişimcilik Programı'na seçilmekten dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. İş Bankası ve Hackquarters’ın girişim hızlandırma programlarındaki tecrübesi ile çok önemli kazanımlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Programın desteğiyle büyümemizi hızlandıracağımıza ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu programın parçası olan mentorlar, uzmanlar ve yatırımcılarla bir araya gelmeyi ve diğer girişimlerle tanışmayı dört gözle bekliyoruz.”

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Workup Girişimcilik Program11. Dönem Girişimleri
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