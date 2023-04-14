Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.171,34
ALTIN
1.270,43
DOLAR
19,38
STERLİN
24,30
EURO
21,47
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Prof. Dr. Arıca'dan ara tatilde anne ve babalara "ekran" tavsiyesi

Prof. Dr. Arıca, ara tatilde çocukların televizyon, bilgisayar ve teknolojik ürünlerle çok fazla uğraştığını belirterek, ailelerin çocuk kaç yaşındaysa bunu 10 dakika ile çarparak günde ekran başında geçireceği süreyi bulabileceklerini söyledi.

14 Nisan 2023 Cuma 11:19
0 Okunma
Prof. Dr. Arıca'dan ara tatilde anne ve babalara "ekran" tavsiyesi

YALOVA AA- Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, ara tatilde çocukların ekranın zararlarına daha fazla maruz kalabileceğini belirterek, özellikle bu dönemde azaltılması gerektiğini söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı da olan Arıca, AA muhabirine, öğrencilerin yarından itibaren ara tatil ve Ramazan Bayramı'yla 9 günlük dinlenme sürecine gireceğini söyledi.

Arıca, bu dönemde öğrencilere ödev verilmemesi, öğrencilerin ders çalışmaması ve tatili iyi değerlendirmesi gerektiğini anlattı.

Anne ve babaların tatillerde bazı şikayetlerinin olduğunu dile getiren Arıca, şöyle devam etti:

"Ailelerin şikayetleri çocuklarının ara tatilde çok uyuması, çok yemesi, sosyal medya ile uğraşması veya hiçbir şey yapmadığı yönünde. Özellikle ebeveynler çocuklarına nasıl bir plan yapmalı? Öncelikle tatile girdiklerinde aile tek başına bir plan değil, çocuğu da alacakları beraber bir tatil planı yapmaları gerekiyor. En önemlisi, uyku ve beslenme problemleri olmasın diye özellikle okul döneminde nasıl uyuyup besleniyorsa ara tatilde de aynı şekilde devam etmeliler."

Prof. Dr. Arıca, ekranda çok zaman geçirmenin çocukları, gençleri olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Bu konuda ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Arıca, şu ifadeleri kullandı:

"Ara tatilde çocuklar televizyon, bilgisayar, sosyal medya ve teknolojik ürünlerle çok fazla uğraşabilir. Özellikle bu dönemde azaltmaları gerekiyor. Bunun da çok özel bir formülü var. Aileler çocuk kaç yaşındaysa bunu 10 dakika ile çarpacaklar ve bir günde çocuğun ekran başında geçireceği süreyi bulacaklar. 7 yaşındaki bir çocuk günde en fazla 70 dakika sosyal medya veya teknolojik cihazlarla meşgul olabilir. Burada en önemli nokta, çocuğu koşulsuz sevdiğimizi ve güvendiğimizi ona hissettirmeliyiz."

Öğrencilerin başarı veya başarısızlıklarının başka çocuklarla karşılaştırmaması gerektiğini vurgulayan Arıca, bunun dışında mevsim geçişleri nedeniyle bol sıvı tüketmelerini önerdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB veri kurumu ChatGPT'yi inceleyecek
AB veri kurumu ChatGPT'yi inceleyecek
Twitter'dan içeriklere "abonelik" özelliği
Twitter'dan içeriklere "abonelik" özelliği
Amazon üretken yapay zeka yarışına dahil oluyor
Amazon üretken yapay zeka yarışına dahil oluyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans