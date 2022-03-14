Red Bull Basement 2021 Dünya Finali’ne geri sayım başladı

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi amaçlıyor. Her yıl gerçekleştirilen dünya finali ile aynı zamanda genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine de fırsat tanıyor. Bu sene dünya çapında 44 ülkeden 4041 başvuru arasından seçilen ülke finalistlerinin projelerini aktarmak ve geliştirmek üzere bir araya geleceği Red Bull Basement 2021 Dünya Finali, 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul’da hayata geçirilecek.

DÜNYA FİNALİ’NDE TÜRKİYE’Yİ TOPLAGEL TEMSİL EDECEK

Atölyeler, çalışma grupları ve ilham verici konuşmalarla sürecek 3 günün sonunda ülke finalistlerinin projelerini global bir jürinin değerlendirmesine sunacağı ve birincinin seçileceği Red Bull Basement 2021 Dünya Finali’nde bu sene Türkiye’yi ToplaGel temsil edecek. Red Bull Basement’a Türkiye’den yapılan 300 başvuru arasından seçilen girişim ToplaGel’in kurucuları, Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli, projelerini ‘geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform’ olarak özetliyor. Dünyanın ekolojik dengesini korumak için her geçen gün önemi artan geri dönüşümü ele alan ToplaGel platformunda, kapıya servis modeli ile geri dönüşümü hızlandırmak, atık toplayan kişilerin istihdamına katkı koymak ve kişilere özel ödül sistemi ile sistemin devamlılığını teşvik etmek hedefleniyor.

BAŞARILI GİRİŞİMCİLERDEN İLHAM VEREN HİKAYELER

Red Bull Basement 2021 döneminde projeleriyle ülkelerini temsil etmeye ve Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanan öğrenciler, İstanbul’da global sosyal inovasyon çevresi ile buluşacak. Dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen üniversiteli gençler, yurt içi ve yurt dışından mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında, üç gün boyunca devam edecek eğitim ve çalışmalar ile uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak.

Final kapsamında öğrenciler ayrıca dünya çapındaki önemli girişimcilerle bir araya gelme fırsatı da bulacak. SuperSocial CEO’su Mathias Haas, World Wide Generation (WWG)’nın Kurucu ve CEO’su Manjula Lee ve Gener8 Kurucu ve CEO’su Sam Jones gibi isimler finalist gençlerle kendi ilham verici hikayelerini paylaşacak.