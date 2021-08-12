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Rüzgar Eymen Sertkaya : Sağlık iletişiminde sosyal medyanın rolü 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ağustos 2021 Perşembe 09:36
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Rüzgar Eymen Sertkaya : Sağlık iletişiminde sosyal medyanın rolü 

Haber: Hüseyin Uygur 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile sağlık bilgisinin yayılmasında da yeni bir dönem başladığını belirten dijital medya uzmanı Rüzgar Eymen Sertkaya İnternetin, sağlık alanında bilgi ve deneyim sağlamasının yanı sıra yeni bir etkileşim alanı yaratarak iletişim biçimlerini değiştirmektedir. Bu açıdan, sağlık iletişimi bireylerin ve toplulukların daha fazla yetkilendirilmesi için gittikçe önem kazanan bir unsur olmakta olduğunu belirtti. Açıklamalarına devam eden dijital medya uzmanı Rüzgar Eymen Sertkaya sağlık iletişimi, çoğu ülkede olduğu gibi son yıllarda Türkiye’de de önem kazanmış bir disiplin olup, bu 

alanda yapılan çalışmalara ağırlık gösterilmektedir. Gelişen teknoloji ile bireylerin tercih ettikleri kitle iletişim 

araçlarında da değişiklikler yaşanmıştır. İnternet erişiminin kolaylaşması ile sosyal medya ve onun bir türevi olan 

sosyal içerik platformları da sağlık iletişiminde önemli bir unsur haline gelmiştir. İnsanlar çok daha fazla sağlık çalışanına ulaşabilir hale gelmiş ve onlarla bilgi alışverişi yapmak çok daha basit hale gelmiştir diyen dijital medya uzmanı Rüzgar Eymen Sertkaya sosyal medyanın sağlık üzerine etkisinin gözle görülür nitelikte olduğunu belirtti. 

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Rüzgar Eymen Sertkaya : Sağlık Iletişiminde Sosyal Medyanın RolüRüzgar SertkayaDijital Medya Uzmanı Rüzgar Eymen Sertkaya
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