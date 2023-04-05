Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.013,53
ALTIN
1.256,36
DOLAR
19,25
STERLİN
24,22
EURO
21,24
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

Samsung Galaxy S23 Serisi’nin ön satış şampiyonu Türkiye oldu

Türkiye’nin yeni Galaxy S23 Serisi, ön satış döneminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde geçen yıla göre satış oranını ikiye katlayarak, şampiyon ülke konumunda olduğunu açıklandı

05 Nisan 2023 Çarşamba 15:44
1 Okunma
Samsung Galaxy S23 Serisi’nin ön satış şampiyonu Türkiye oldu

İSTANBUL- Türkiye, Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en güçlü Galaxy S Serisi olan Galaxy S23 Serisi’nin en yeni üyeleri Galaxy S23, S23+, S23 Ultra’nın ön satış döneminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde en çok sipariş verilen ülke oldu. Lansman sürecinin ardından kullanıcılardan yoğun ilgi gören premium akıllı cihazlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi ülkeleri içinde en çok Türkiye’den sipariş aldı ve bu da, Türkiye’nin Galaxy S23 Serisi ile satış oranlarını yıllık bazda  en çok artıran pazar olmasını sağladı. 

Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en güçlü akıllı telefon serisi: Galaxy S23 Serisi

Samsung, Yeni Galaxy S23 Serisi’nin kamera sistemini, neredeyse tüm ışık koşullarına uygun olarak, en ince detayları dahi yakalayabilecek şekilde geliştirdi. Nightography özellikleri, Galaxy S23 Serisi’nin fotoğrafları ve videoları her ortamda en iyi hale getirebilmesini sağlıyor. Ayrıca, Nightography özelliği Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra’nın ön kamerasında da bulunuyor ve mükemmel selfie ve videoları edinmeye imkan tanıyor. 

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S23 Serisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı
Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı
Kanada yapay zeka sohbet robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattı
Kanada yapay zeka sohbet robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattı
Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, yeniden birincilik peşinde
Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, yeniden birincilik peşinde
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans