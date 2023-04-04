Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.974,62
ALTIN
1.248,95
DOLAR
19,23
STERLİN
24,08
EURO
21,10
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...

Securitas’a En Etkin CFO Ödülü

Securitas Türkiye CFO’su Hakan Ilgar, Türkiye’nin “En Etkin 50 CFO” Listesinde yer aldı

04 Nisan 2023 Salı 18:06
0 Okunma
Securitas’a En Etkin CFO Ödülü

İSTANBUL- Data Expert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen ve şirketlerin finans fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden finans liderlerinin belirlendiği “En Etkin CFO” listesi açıklandı.

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından seçilen performansları ile dikkat çeken 50 finans liderine ödülleri, 21 Mart Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen CFO Summit 2023’te verildi.

Securitas Türkiye CFO’su Hakan Ilgar CFO Summit 2023 kapsamında “Halka Arzlar ve Şirket Birleşmelerinde Riskler Fırsatlar” konulu panelde katılarak, Securitas’ın yaptığı yerel ve uluslararası şirket satın almalarındaki deneyimlerini paylaştı.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Securitas Türkiye CFOsu Hakan Ilgar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tesla, şirkete "ırkçılık" davası açan eski çalışanına yaklaşık 3,2 milyon dolar ödeyecek
Tesla, şirkete "ırkçılık" davası açan eski çalışanına yaklaşık 3,2 milyon dolar ödeyecek
Bakan Varank: Bilişim Vadisi Bakü'de de son noktaya gelindi
Bakan Varank: Bilişim Vadisi Bakü'de de son noktaya gelindi
Togg seri üretim öncesi AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti
Togg seri üretim öncesi AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans