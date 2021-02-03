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Selçuk Bayraktar: Teknofest tam hızıyla devam ediyor olacak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yarışmalar daha da kapsamını genişleterek, geçen yıl 23 yarışma vardı bu yıl 35 yarışma olacak şekilde Teknofest tam hızıyla devam ediyor olacak. Yarışmalarımızın biraz daha tematik olarak sağlık teknolojilerine, biyoteknoloji gibi alanlara yöneldiğini görüyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 14:32
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Selçuk Bayraktar: Teknofest tam hızıyla devam ediyor olacak

İSTANBUL - Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan Teknofest 21-26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda olacak. Teknofest tanıtım toplantısı bugün Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan

Tekonofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Geçen yıl Gaziantep’te sadece yarışmalarla düzenlenmişti Teknofest. Aslında Teknofest’in kalbi olan bu yarışmaları toplumla paylaşmış olduk. Teknofest sadece gösterilerden, ileri teknoloji fuardan ibaret değil. Geleceğin büyük girişimlerini doğuracak, ülkemizden çıkmasını sağlayacak, kovid-19’da olduğu gibi belki gelecekteki pandemilerde aşıyı bulacak girişimlere öncülük etmesi için düzenleniyordu veya farklı alanlardaki büyük girişimlere. Çok net bir şekilde anlaşılmış oldu. Teknofest bu yıl İstanbul’da evinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. Yine pandemi izin verdiği ölçüde gösteriler, hava gösterileri, girişim zirvesi, bunun yanında fuar alanı dediğimiz firmaların ileri teknoloji eğitimler verdiği, ürünlerini sergilediği alanlar olacak. Tabi ki yarışmalar daha da kapsamını genişleterek, geçen yıl 23 yarışma vardı bu yıl 35 yarışma olacak şekilde Teknofest tam hızıyla devam ediyor olacak. Yarışmalarımızın biraz daha tematik olarak sağlık teknolojilerine, biyoteknoloji gibi alanlara yöneldiğini görüyoruz. Örneğin sürü İHA yarışmasında bile daha önceden deprem tarzı bir olaya nasıl müdahale eder, nasıl İHA’lar insanlara yardım götürür gibi problemlere odaklanırken, şimdi mesela pandemi gibi bir olayda insanlara nasıl gerekli tıbbi yardım yapar gibi, o şekilde düzenlendiğini görüyoruz. Bunun yanında sağlık teknolojileriyle alakalı çok önemli dünyadan büyük başvurular alacak yarışmalarımız var. 35 farklı alanda çok büyük kısmı sivil alanların, geleceğe yönelik trendleri takip eden yarışmalardan oluyor diyebilirim" şeklinde konuştu.


 

"PARLAK YARINLARIMIZA İŞARET ETMESİYLE ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

Bayraktar, "Teknofest yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi. Gençlerin enerjisi, coşkusu, en gencinden en yaşlısına çok büyük rağbet oluyor toplumda. Ama herkes adeta gençliğine dönüyor, cıvıl cıvıl oluyor diyebilirim. Bizi her yıl heyecanlandırıyor Teknofest. Bir kere umut vermesiyle tüm topluma, parlak yarınlarımıza işaret etmesiyle çok heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
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