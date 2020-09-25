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Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e tam not

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir’in “Paniğini Maskele” projesini çok beğendiğini dile getirdi. Enderunlu öğrenci Kerem’in projesini dinleyen Bayraktar, “Çok ilginç ve değişik bir proje. Seni ziyaret edeceğim” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Eylül 2020 Cuma 12:48
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Selçuk Bayraktar’dan, Enderunlu öğrenci Kerem’e tam not

İSTANBUL - Gaziantep’te başlayan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Bağcılar Belediyesi’ni Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden 12 yaşındaki Kerem Gelir temsil ediyor. Sağlık kategorisinde “Paniğini Maskele” isimli projesini tanıtan Gelir, büyük ilgi görüyor. Festivalin bugünkü ayağında Gelir, projesini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a anlattı. Heyecanlı Kerem’in anlattıklarını dinleyen Bayraktar, “Anlattıkların çok güzel. Çok ilginç ve değişik bir proje. Seni ziyaret edeceğim” dedi.
 

LOKMAN ÇAĞIRICI BAŞARILAR DİLEDİ

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da pandemi nedeniyle yanında olamadığı Kerem’e başarılar diledi. Gelir’in patentini alıp hayata geçirmeyi planladığı kullanımı kolay bu teknolojik maske, başta panik atak olmak üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalıklarda kullanılabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk BayraktarTEKNOFEST HavacılıkUzay Ve Teknoloji Festivali
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