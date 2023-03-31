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Şirketlere Özel Bilgisayar Üretiyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kurumların bilgisayar ihtiyaçları da buna paralel olarak değişiyor. Çoğu kurum, farklı departmanları için aynı özelliklere sahip bilgisayarlar yerine ihtiyaçlara yanıt veren maliyet avantajlı özelleştirilmiş bilgisayarlar talep ediyor.

31 Mart 2023 Cuma 11:32
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Şirketlere Özel Bilgisayar Üretiyor

İSTANBUL- Casper, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesisinde bir yılda binlerce konfigürasyon seçeneğine sahip 1 milyon adet bilgisayar üretiyor. Alanında uzman mühendisleri ve çalışanlarıyla kurumların ve kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayan marka, şirketlerin farklı konfigürasyon seçenekleriyle talep ettiği 5 bin bilgisayar ihtiyacını bir günde üretip ertesi gün teslim ediyor.

Üretim Tesisinde Günde 5 Bin Adet Bilgisayar Üretiyor

Kurumlar için ergonomik, işlevsel ve yüksek performanslı ürünler kullanarak iş yaşamlarını sürdürmek büyük önem taşırken birçok şirket, hizmet verdikleri sektöre uygun özelleştirilebilir teknolojiler talep ediyor. Geniş ürün yelpazesi ve sınırsız konfigürasyon seçeneğiyle her talebe cevap verebilen marka, finans sektöründen perakendeye, sağlık sektöründen eğitime kadar farklı pek çok iş kolunda çalışmalarını sürdüren şirketlere ihtiyaca göre özelleştirebilecekleri kurumsal çözümler sunuyor. marka üretim tesislerinde bir günde, binlerce konfigürasyon seçeneğine sahip birbirinden farklı 5 bin adet bilgisayar üretim kapasitesine sahip. Kurumsal Çözümler çatısıyla birlikte Türkiye’nin ilk 500’ünde bulunan şirketlerin %30’una hizmet veren marka hem maliyet hem enerji verimliliği avantajı sağlayan özelleştirilebilir bilgisayarlarıyla tüm paydaşlarının ihtiyaç duyduğu son teknoloji çözümlerle iş sürekliliğini sağlıyor.

“Bir Günde Üretiyor Ertesi Gün Gönderiyoruz”

Hem farklı sektörlerin hem de kurum içerisindeki farklı departmanların bilgisayar ihtiyaçlarının değişebileceğini söyleyen Casper COO’su Feray Karaman, “Bizden yüksek adetlerde özelleştirilmiş masaüstü, laptop ya da mini bilgisayar isteyen şirketlerin taleplerine uygun ürünleri bir günde üretiyor ve ertesi gün kendilerine gönderiyoruz. Farklı RAM özelliklerinden depolama boyutlarına ve işlemcilere kadar birçok konfigürasyonu en güncel ve yeni teknoloji bileşenleriyle uyguluyoruz. Bireysel taleplerden binlerce toplu siparişe kadar her türlü ihtiyaca uygun üretim yapabilme kapasitemiz ve ülke genelinde yayılan servis ağımız ile Türkiye’nin her yerinden şirketlere servis imkanı sunuyoruz.” ifadelerinde bulunuyor.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Teknolojinin GelişmesiŞirketlere Özel Bilgisayar Üretiyor
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